500 bin sosyal konut geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ’Bakan Kurum’un planı’ diyerek açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıl sonunda kadar yeni bir sosyal konut projesini de başlatacaklarını aktarıp, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak. 81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceğiz." demişti.

Sosyal konut seferberliğinin yanı sıra 'Gayrimenkul Sertifikası'nı da tanıtan Bakan Kurum, söz konusu yeni model ile vatandaşların küçük birikimlerle gayrimenkul sahibi olması ve konut piyasasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğini açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında konut arzının hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken olduğuna dikkat çekip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıkladı.