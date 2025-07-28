500 bin sosyal konut geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ’Bakan Kurum’un planı’ diyerek açıkladı!

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"REEL SEKTÖRDE BOZULMA GÖRMÜYORUZ"
İddia edildiği gibi reel sektörün bilançosunda bozulma görmüyoruz. Reel sektör tabi ki finansal koşulların sıkı olmasından dolayı şikayetçi. 2022-2021 onlar istisnai dönemelerdi. O dönemlerin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Kur sübvansiyonu, faiz sübvansiyonu isteyen kesim çok.
ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK MI?
%24 orta nokta, %29 tahmin aralığının üst noktası şeklinde baktığınızda biz orta ve üst tahmin aralığı bir yerde olacağımıza inanıyoruz. %29'un altı bir rakamı öngörüyoruz.
2022-2023 enflasyon yaklaşık 65 civarı. Geçen sene bizim dezenflasyon programının ilk yılıydı. Şu an itibaren enflasyon 35. yılın sonunda 20'li bir rakamla bitirmeyi hedefliyoruz.
"GIDA ENFLASYONU %30'A DÜŞTÜ"
Gıda enflasyonu 2023'te %72'lere çıkmış. 2024'te %44 civarı, haziran itibarıyla %30'a düştü. Bu zirai dona ve kuraklığa rağmen. Olmasa büyük ihtimal gıda enflasyonu haziranda %30'un altında olacaktı.
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KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: KONUT ARZINI ARTIRARAK ÇÖZECEĞİZ
Enflasyon daha da düşecek. Birincisi kira enflasyonu. Geçen sene haziran ayında kira enflasyonu %92 civarıydı. Çünkü 3 yıl boyunca biz kiraları kanunla %25 civarında sınırlamıştık. Konut fiyatları artıyor ama kiralara kanunla sınır getirmişiz. Şimdi biz bunu kaldırdık. Piyasalara bu türden müdahaleler uzun vadede arzulanan sonuçları vermiyor. Konut arzını artırmak sonuç verir. Kiralar geçen sene bu vakitlerde %92 artıyordu. Şu anda %83'e düşmüş. Manşet enflasyonu yukarıda tutan kira.
Kiralarda geriye doğru bir endeksleme var. Türkiye'de konut sahipliği oranı %56. Fakat kira ödeyenlerin oranı %28. Hanelerin %72'si kira ödemiyor. Büyükşehirlerdeki geçim sorununu temelinde bu var. Kiralar neden bu kadar hızlı arttı? Kısmen depremin de etkisi var. Kısmen konut fiyatlarının düşük faizle çok hızlı artırmasının etkisi var. Bunu nasıl çözeceğiz? Konut arzını artırarak çözeceğiz. Şu anda deprem bölgesinde 550 bin konut, onun yarısına yakını teslim edilmiş, geriye kalanı tamamen ihalesi yapılmış, inşa halinde.
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Deprem nedeniyle büyükşehirlere gelenler için ciddi şekilde konut arzını artırmış olacağız.
Suriye'de durum istikrara kavuştu. Ciddi geri dönüş var. Kilis gibi, Gaziantep gibi yerlerde kira baskısı önemli ölçüde azalıyor.
Biz ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bu hafta toplantı yaptık. Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var. Hakkını vermek lazım, biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde.
"KONUT SAHİPLİĞİ ORANINI ARTIRACAĞIZ"
Manşet enflasyonun iki katı kadar eğitim enflasyonu var. Biz kalıcı şekilde enflasyonu düşürerek, konut arzını artırarak tekrar konut sahipliği oranını artıracağız."