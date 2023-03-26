CHP'den skandal taciz ve tecavüz vaadi! Partideki skandalları unutan Tuncay Özkan'dan pes dedirten paylaşım

"#SanasözTürkiyem" ve "#Sanasözİzmirim" etiketlerini kullanan CHP'li Tuncay Özkan, "Çocuklarına ve kadınlarına taciz ve tecavüzde bulunan her kötülük yok olacak." diye yazdı. Özkan, "Sana söz! Kemal Kılıçdaroğlu" sloganının bulunduğu bir de görsel paylaştı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARI SİYASET MALZEMESİ YAPTILAR AMA KENDİ SKANDALLARININ HESABINI VEREMEDİLER

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz ve tecavüzlerin hesabını veremiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE | VİDEO İZLE

"SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE"

AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde münferit bir hadise üzerinden milletin inancına saldıran CHP ve yandaşlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimize alçakça ifitra atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya.. Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri bunların dile getirdikleri vaki mi? Değil." dedi.