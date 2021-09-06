Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.09.2021 14:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 14:59
    ABONE OL

    CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal taciz ve tecavüz savunması!

    CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken yalan ve iftira haberleri yapmaktan geri durmayan CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal bir savunma geldi.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Can Ataklı’dan skandal taciz savunması!

    Gündeme bomba gibi düşen CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş medya iğrençliği örtbas etmeye çalışıyor.


    ATAKLI'DAN SKANDAL SAVUNMA


    Bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içerisinde yaşanan taciz skandallarına CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir savunma geldi.


    HERHALDE YOLLU DİYE DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR
    Daha önce olayın iki yetişkinler arasında geçtiğini belirterek "Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu" diye düşünmüş olabilirler" diyen Ataklı İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' ifadeleriyle savunmuştu.

        İKİSİ AYNI DEĞİL


        Bu sefer de "Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil." diyen Ataklı skandal sözlerle CHP içindeki taciz ve tecavüzlere tepki gösteren partilileri eleştrdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları
        Haberler Güncel CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal taciz ve tecavüz savunması!
            SON DAKİKA