CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal taciz ve tecavüz savunması!



HERHALDE YOLLU DİYE DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR

Daha önce olayın iki yetişkinler arasında geçtiğini belirterek "Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu" diye düşünmüş olabilirler" diyen Ataklı İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' ifadeleriyle savunmuştu.