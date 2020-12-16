SESSİZ KALMAYIN

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kadın derneklerine de "Bu olaylar CHP'de yaşanınca sessiz kalıyorlar" eleştirisinde bulunan Aksal, mağdur kadınlara şu çağrıda bulundu: "Bu konuda sessiz kalmayın. Biz sizin hakkınızın, hukukunuzun takipçisi olacağız. Yapılan baskılara boyun eğmeyin. CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim, bizim komisyona gelip başvurularını yapacak. O kişiler, bizimle temasa geçti. Biz de bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tacize uğrayan herkes gelsin, bilgi versin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız."