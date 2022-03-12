CHP Derince'de taciz skandalı! Genel merkez üstünü kapattı: Mağduru suçla faili koru

Kocaeli'nde kadınlar, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın partili kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili hazırlanan raporun açıklanmamasını protesto etti. Kadınlar, taciz mağduru kadınların baskı altına alındığını ve failin korunduğunu belirterek CHP yönetimine tepki gösterdi.
Taciz edilen kadınlar hem Kocaeli İl Başkanlığı'na hem de Genel Merkez'e Koçak'ın tacizlerini ileterek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Genel Merkez, iddiaları araştırmak üzere Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ı görevlendirdi.
Vekiller Kocaeli'ne gidip taciz iddiasında bulunan partili kadınlarla konuşarak rapor hazırlayıp CHP yönetimine sundu. Fakat sunulan rapor ve incelemenin sonucu kimseyle paylaşılmadı. Raporun açıklanmaması üzerine önceki akşam ilçe başkanlığı önünde toplanan kadınlar protesto gösterisi düzenledi.