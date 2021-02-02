Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz ve tecavüz skandalları sessiz kalınması belgelendi. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın tecavüz ettiği mağdur kadının "Tecavüzcüyü cezalandırın" talebine herkes sessiz kaldı.
Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti parti yönetimine bildirdiği belirlendi.
Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018'de CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. O dilekçede, genç kadının Kenan Yıldız tarafından mağdur edildiğini ve gereğinin yapılmasını talep ettiği anlaşıldı.