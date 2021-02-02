'TECAVÜZCÜYE CEZA VERİN' TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Nurcan Y. tarafından kaleme alınan dilekçe ekinde ise, "Telefonumda düşük yaptıktan sonraki resimler, kendisiyle olan fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafların içinde tecavüze uğradığım yayla evinde benim bu telefondan çekmiş olduğum fotoğraf vardır.

Beni delilsiz bırakmak için telefona zarar vermiştir. Bana zorla çocuğumu düşürten, bana tecavüz eden, evlilik vaadiyle beni dolandıran Kenan Yıldız'ın cezalandırılmasını, arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı.