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    • 02.02.2021 07:29
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    Son dakika: 'de taciz ve tecavüz skandalları belgelendi! Mağdurun talebine kulak tıkadılar

    Son dakika haberi... 'ndeki taciz ve tecavüz skandalları sessiz kalınması belgelendi. İlçe Başkanı 'ın tecavüz ettiği mağdur kadının "Tecavüzcüyü cezalandırın" talebine herkes sessiz kaldı.

    CHP tecavüze sessiz kaldı

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz ve tecavüz skandalları sessiz kalınması belgelendi. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın tecavüz ettiği mağdur kadının "Tecavüzcüyü cezalandırın" talebine herkes sessiz kaldı.

    Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti parti yönetimine bildirdiği belirlendi.

    Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018'de CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. O dilekçede, genç kadının Kenan Yıldız tarafından mağdur edildiğini ve gereğinin yapılmasını talep ettiği anlaşıldı.

        Nurcan Y.'nin ablası Şerife T. tarafından CHP Antalya İl Başkanlığı'na 3 Aralık 2018'de gönderilen dilekçede, "Antalya Aksu CHP İlçe Başkanı Kenan Yıldız, bir CHP ilçe başkanına ahlaken yakışmayan şekilde Nurcan Y. isimli kardeşimle olağan dışı ilişkiler içindedir.

        Kenan Yıldız'ın eylemleri nedeniyle annem Fatma Y.'nin huzuru kalmamıştır" denildi.

        'BİZE YARDIM EDİN'
        CHP'li başkanın görevini kötüye kullandığına dikkat çekilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Kenan Yıldız kardeşimin CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde çalışması nedeniyle kardeşimle ilişkisini CHP Aksu İlçe Başkanı olması sebebiyle yapmakta ve makamını kötüye kullanmaktadır. Mevcut durum toplumda ve CHP camiasında duyulmuştur.

        Bu durum partiniz için olumsuzluk teşkil etmektedir. İddialarımı ispatlar flash disk içindeki konuşanların bilgileri dahilindeki ses kayıtları, belgeler dilekçem ekinde sunulmaktadır. Kenan Yıldız hakkında gerekli işlemin yapılmasını arz ederim."

        'TECAVÜZCÜYE CEZA VERİN' TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER
        Nurcan         Y. tarafından kaleme alınan dilekçe ekinde ise, "Telefonumda düşük yaptıktan sonraki resimler, kendisiyle olan fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafların içinde tecavüze uğradığım yayla evinde benim bu telefondan çekmiş olduğum fotoğraf vardır.

        Beni delilsiz bırakmak için telefona zarar vermiştir. Bana zorla çocuğumu düşürten, bana tecavüz eden, evlilik vaadiyle beni dolandıran Kenan Yıldız'ın cezalandırılmasını, arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı.

            Nurcan Y., CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan tecavüzü ve mağduriyetini bilmesine rağmen ses çıkarmadığını öne sürerken, iddiaların odağında yer alan ve hakkında dava açılan Kenan Yıldız ise olaya ilgili sessiz kalmıştı. Ortaya çıkan dilekçe, CHP yönetiminin skandala nasıl göz yumduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

            CHP'DE KOMİSYON AKLADI KILIÇDAROĞLU KAPADI
            Bursa'da yaşı küçük iki kızı taciz ettiği ortaya çıkan ve CHP ilçe başkanlığından istifa eden Mete Akyolcular, yakın arkadaşlarından oluşturulan komisyonun hazırladığı raporla aklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan dosya, "Suç unsuru bulunmadı" diyerek kapatıldı. Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, partili genç bir kadını taciz etti.

            Ardından yine partili 17 yaşındaki bir kıza mesaj yoluyla, "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" diyerek tacizde bulundu. Skandal ortaya çıkınca Akyolcular istifa etmek zorunda kaldı. Tacizi soruşturmak için ise Akyolcular'ın yakın arkadaşları olan Turgut Özkan, Seven Karan Erman ve Dursan Öztopaloğlu'nun yer aldığı bir komisyon kuruldu.

                Komisyon, tacizin ekran görüntülerine rağmen tacizci Mete Akyolcular'ı masum gösteren bir rapor hazırladı. Raporda tacize uğrayan genç kızın şikayetçi olmadığına da yer verildi. Raporu sunmak için CHP Genel Merkezi'ne giden Bursa heyeti, milletvekili Lale Karabıyık önderliğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

                Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile konuştu. Yapılan görüşmeler sonucunda olay örtbas edildi ve CHP Genel Merkezi "suç unsuru bulunmadı" diyerek dosyayı kapattı.

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                Haberler Güncel Son dakika: CHP'de taciz ve tecavüz skandalları belgelendi! Mağdurun talebine kulak tıkadılar