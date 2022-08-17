Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz eden CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yeniden yargılanacak

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T. isimli kadına meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırılmıştı. Mağdur kadın S.T'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edilmişti.
Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vererek, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, yeni karar doğrultusunda soruşturmanın genişleterek yeniden ele alınmasını istemişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bu doğrultuda soruşturma dosyası Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin istediği şekilde soruşturmayı genişletti. Tamamlanan genişletilmiş soruşturma Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.