Başkan Erdoğan'dan KIZILELMA paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Erdoğan daha sonra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA

BAYKAR'dan yapılan açıklamada "Bugün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık." ifadeleri kullanıldı.

BİR AÇIKLAMA DA SELÇUK BAYRAKTAR'DAN

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Sayın Cumhurbaşkanımız, depremzede kardeşlerimizle yapacağı iftar öncesi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde #KIZILELMA mesaimize teşrif ettiler." dedi.

BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKLERDE

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.





Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olarak görülüyor. TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.