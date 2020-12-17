Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki CHP teşkilatlarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz iddialarına bir yenisi de Bursa'da eklendi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın 17 yaşındaki genç kız S.G'yi Whatsapp mesajı ile taciz ettiği internet sitelerde yer aldı.

SALMAN: "CİNSEL TACİZDEN DE ÖTE PEDOFİLİ"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'ndaki taciz iddiaları üzerine açıklamada bulundu.