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Başkan Erdoğan'dan 6 yaşındaki kız çocuğa istismar iddialarına sert tepki: Ne insani ne de islami olarak asla kabul edilemez

Başkan Erdoğan'dan 6 yaşındaki kız çocuğa istismar iddialarına sert tepki: Ne insani ne de islami olarak asla kabul edilemez
19.12.2022 16:17

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin kadın milletvekili sayısına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Böyle bir dertleri de yok. Bu konuda patır patır dökülüyorlar. Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı siyasete alet etmesine tepki gösteren Erdoğan, "Siz Kandil'in hesabını sordunuz mu? 10-15 yaşındaki kız çocukları kaçırılıyor" şeklinde konuştu. Öte yandan CHP'nin ve ortaklarının LGBT sevgisine "Onların kitabında LGBT var bizde yok" ifadelerini kullandı.

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