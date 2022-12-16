CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanı 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafı attı! "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz"

Kırşehir'de Y.D. adlı kadın, Kırşehir Belediyesi'nde M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini iddia ederek belediye önüne gelip, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki göstermişti.
"TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRSÜNLER DİYE Mİ OY VERİYORUZ" | VİDEO İZLE
GEÇTİĞİMİZ YIL DA 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNE İŞLEM YAPILMADI
Yetkililerden çocuğuna cinsel organının fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini isteyen ancak talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren Y.D., "Kendimi de belediyeyi de yakarım. Çocuğuma cinsel organının fotoğrafını atan kişiyi getirecekler. Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç ırmağa atıldı. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz. Erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organının fotoğrafını atıyor" demişti.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye önünden ayrılmayan öfkeli anne Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Cinsel organ fotoğrafının atıldığı B.T. ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.