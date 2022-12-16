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    • 16.12.2022 21:34
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    CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanı 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafı attı! "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz"

    Son dakika haberi! CHP'li belediyelerde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarının ardından Kırşehir'de yaşanan olay isyan ettirdi. CHP’li Kırşehir Belediyesi'ndeki bir çalışan, 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafını attı. Yetkililerden görevlinin kendisine gösterilmesini isteyen ancak talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren Y.D., "Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz." dedi. Öte yandan CHP'li belediye çalışanı ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz

    Kırşehir'de Y.D. adlı kadın, Kırşehir Belediyesi'nde M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini iddia ederek belediye önüne gelip, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki göstermişti.

    "TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRSÜNLER DİYE Mİ OY VERİYORUZ" | VİDEO İZLE


    GEÇTİĞİMİZ YIL DA 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNE İŞLEM YAPILMADI
    Yetkililerden çocuğuna cinsel organının fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini isteyen ancak talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren Y.D., "Kendimi de belediyeyi de yakarım. Çocuğuma cinsel organının fotoğrafını atan kişiyi getirecekler. Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç ırmağa atıldı. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz. Erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organının fotoğrafını atıyor" demişti.


    Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye önünden ayrılmayan öfkeli anne Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Cinsel organ fotoğrafının atıldığı B.T. ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

        AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
        Öte yandan, çocuğun ailesi belediyenin önündeki eylemin ardından karakola giderek, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

        Şüpheli M.Z. ise, ailenin şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı. Şüpheli, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

        BELEDİYE DE ANNEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
        Belediye yetkililerinin de uzun süre belediye önünde bağırarak tepki gösteren anne hakkında "kamu birimini meşgul etmek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunurken belediye görevlilerinin M.Z. ile ilgili iş akdini askıya alması bekleniyor.

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        Haberler Güncel CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanı 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafı attı! "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz"
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