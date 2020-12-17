CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Youtube'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İnce, CHP'de yaşanan taciz olaylarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. CHP'nin iktidar, umut olması lazım diyen İnce, "CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor" dedi.

"OLAYLARI ZAMANA YAYIP ÇÜRÜTECEKLER"