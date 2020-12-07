





İşte Şebnem Bursalı'nın o yazısı;





CHP'nin İstanbul Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Sultangazi ve Şişli ilçe örgüt yöneticileri ile Sivas Akıncılar İlçe Başkanı'nın CHP'de siyaset yapan kadınlara yönelik taciz ve tecavüz skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Önceki dönemlerde yaşanan taciz olayları da ifşa oluyor. Bu taciz vakalarından birini de CHP'de aktif siyaset yaptığı dönemde ünlü yazar Nazlı Eray yaşadı. Eray, CHP Genel Merkezi'nde bir yönetici tarafından uğradığı cinsel taciz ve ahlaksız teklifi 'Sis Kelebekleri' isimli romanında anlattı. 2002'de CHP'den milletvekili aday adayı olduğu dönemde, Genel Merkez'de Genel Başkan'ın odasının yanında kendisiyle görüşen CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı'nın fiziki saldırısına maruz kalan ve ahlaka uymayan ifadelerle taciz edilen ünlü yazar, tüm yaşadıklarını 2003'te yayımlanan kitabında gün yüzüne çıkardı.