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    • 26.03.2023 17:29
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan! Kılıçdaroğlu seçim vaadi yapmıştı

    6+1’li koalisyonun birbirine benzemez partilerden kurulduğunu her defasında söylemiştik. Bunun örnekleri de bir bir karşımıza çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleri içerisine aldığı LGBT’ye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan veto geldi. Karamollaoğlu, "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" şeklinde konuştu. Karamollaoğlu’nun bu açıklamasının ardından akıllara Kemal Kılıçdaroğlu’nun bill boardlara astırdığı LGBT vaatleri ve o sözleri geldi.

    Karamollaoğlu’ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan!

    Siyasi partiler bir yandan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, diğer yandan da seçim politikalarını vatandaşlara duyuruyor.

    Altılı masayı oluşturan partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor. Ancak bazı konularda süren anlaşmazlık gittikçe büyüyecek gibi.

    Bu anlaşmazlıkların en başında ise LGBT meselesi geliyor.

    MASADA TEK DESTEK VERMEYEN TARAF SAADET PARTİSİ

    Altılı masada Saadet Partisi'nin dışındaki diğer partiler LGBT'ye destek veriyor. Yalnızca Saadet Partisi'nin bu duruma karşı olduğu bilinirken bugün Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    Partisinin Genişletilmiş İl Divanı'nda konuşan Karamollaoğlu, konuşmasında LGBT meselesini ele aldı ve ortaklarına göndermede bulundu.

    "AİLE KADIN VE ERKEKTEN OLUŞUR, HADİ ORADAN NEREDEN ÇIKTI BU SAÇMALIK"

    Karamollaoğlu konuyla ilgili, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı." ifadelerini kullandı.

    Aile kavramının önemine değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile toplumun temelidir çekirdeğidir. Aile mevhumu bozulursa toplumu ayakta tutamazsınız. Biz aile mevhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı. Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz.

        SEÇİM VAATLERİNE EKLEMİŞTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine üstü örtülü olarak LGBT'yi de ekledi. "Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti" sloganı ile seçim vaatlerini billboard'lara taşıyan Kılıçdaroğlu, LGBT demeden "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağı ifadesine yer verdi. Kılıçdaroğlu, "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" dedi.

        NEYİ KAST EDİYORSUN?
        Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi tartışma ve tepkileri de beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadiyle neyi kast ettiği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" söylemi "Cinsel yönelimle ilgili ne gibi dezavantajların olduğu, nasıl bir yasa çıkarılacağı, eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacağı" sorularını akıllara getirdi.

        İLK VUKUATLARI DEĞİL
        Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

        ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER
        LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP'lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti. Yine CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBT Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabileceklerini algısı oluşturulmuştu.

        HEPSİ DESTEK VERİYOR
        CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, LGBT'ye destek vererek sosyal medya hesabından destek mesajı atmıştı. Tanrıkulu, 2020 yılı "Onur Haftası" ile ilgili şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2021 yılında LGBT onur haftasına destek amaçlı sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.
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        Karamollaoğlu’ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan!
        Haberler Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan! Kılıçdaroğlu seçim vaadi yapmıştı
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