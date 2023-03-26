Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan! Kılıçdaroğlu seçim vaadi yapmıştı

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP'lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti. Yine CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBT Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabileceklerini algısı oluşturulmuştu.

HEPSİ DESTEK VERİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, LGBT'ye destek vererek sosyal medya hesabından destek mesajı atmıştı. Tanrıkulu, 2020 yılı "Onur Haftası" ile ilgili şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2021 yılında LGBT onur haftasına destek amaçlı sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.