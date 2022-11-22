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    • 22.11.2022 06:59
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    • 22.11.2022 07:19
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    CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz soruşturmasını fotoğraflar aydınlatacak!

    Son dakika haberi! CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın, kendisinden iş isteyen S.T.’ye çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili yanında bulunan Ali Çağlar’ın sanal fotoğraf arşivi incelenecek.

    Tecavüz soruşturmasını fotoğraflar aydınlatacak!

    Kendisinden iş isteyen S.T.'ye, meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftlik evinde tecavüz etmekle suçlanan Aydın'ın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

    SORUŞTURMA DOSYASI DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YENİDEN ELE ALINDI
    Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı sonrası, Söke Sulh Ceza hâkimliği, "yetersiz delil toplandığı" gerekçesiyle 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, yeni karar doğrultusunda soruşturmanın genişleterek yeniden ele alınmasını istemişti. Bu doğrultuda soruşturma dosyası Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındı.


    Söke Sulh Ceza Hâkimliği, meclis üyesi Ali Çağlar'ın cep telefonunun incelenerek elde edilen fotoğraf ve videoların soruşturma dosyasına eklenmesini istedi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağlar'ın cep telefonunun değiştiğini ve inceleme yapılamayacağını belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine Söke Sulh Ceza Hakimliği, savcılıktan yeni bir talepte bulundu.

        CHP'Lİ ATABAY'IN ARKADAŞI ALİ ÇAĞLAR'IN HESAPLARINDAKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İNCELENECEK
        Söke Sulh Ceza Hâkimliği, savcılıktan Ali Çağlar'ın cep telefonunda kullandığı iCloud ya da Google Photos'tan geçmişe dönük depolanan video ya da fotoğrafların çıkartılabileceğini ifade etti. Hâkimlik, iCloud ya da Google Photos'tan geriye dönük elde edilen delillerin soruşturma dosyasına eklenmesini istedi.

        Soruşturmanın eksikliklerinin giderilerek genişletilmiş haliyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilmesi ve CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında dava açılması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, avukat Murat Sultansu, "Görüldüğü üzere Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı açıkça korumakta ve kollamaktadır. Bir hukukçu olarak bu durumu esefle kınıyorum. Hukuk ve mantıki yorumlarla Sulh Ceza Hâkimliği'nin fevkalade isabetli kararına karşı akıl almaz bir şekilde direnmektedir. Bir an önce adaletin tecellisini, çöldeki susuz bir insanın suya olan ihtiyacı gibi hararetle istiyoruz" diye konuştu.

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