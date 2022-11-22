CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz soruşturmasını fotoğraflar aydınlatacak!

Kendisinden iş isteyen S.T.'ye, meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftlik evinde tecavüz etmekle suçlanan Aydın'ın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
SORUŞTURMA DOSYASI DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YENİDEN ELE ALINDI
Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı sonrası, Söke Sulh Ceza hâkimliği, "yetersiz delil toplandığı" gerekçesiyle 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, yeni karar doğrultusunda soruşturmanın genişleterek yeniden ele alınmasını istemişti. Bu doğrultuda soruşturma dosyası Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındı.
Söke Sulh Ceza Hâkimliği, meclis üyesi Ali Çağlar'ın cep telefonunun incelenerek elde edilen fotoğraf ve videoların soruşturma dosyasına eklenmesini istedi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağlar'ın cep telefonunun değiştiğini ve inceleme yapılamayacağını belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine Söke Sulh Ceza Hakimliği, savcılıktan yeni bir talepte bulundu.