Başkan Erdoğan'ın yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

Kabine toplantısı sonrası dün akşam açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nde yıllarca oturduğu evden bahsederek, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Benim oturduğum yer, Üsküdar Burhaniye. Yalvardım ama kabul ettiremedim. Şimdi o çerçevede dört dörtlük binalar yapıldı. Zemin artı üç, adeta caddeleri, ağaçlandırılması, yeşil peyzajıyla farklı bir görüntü ortaya koydu. Bu hafta Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaş önümüzü kesti, 'Ne olur başlayın' diye. Bak sonra vazgeçmeyin, arkadaşlarımıza talimatı verdik, 'tamam' dediler. İnşallah buraya da başlayacağız" dedi.