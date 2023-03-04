CHP belediyeciliği ölüme mahkum ediyor! Ekrem İmamoğlu 4 yılda kentsel dönüşüm için çivi dahi çakmadı

Asrın felaketi, deprem beklenen İstanbul'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun 4 yıl boyunca kentsel dönüşüm adına tek çivi dahi çakmadığını ortaya çıkardı. Bu durum, 2019'da dönüşüm karşıtı sözler söyleyen İmamoğlu'nun vizyonsuzluğunu da gözler önüne serdi.
TEK ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI
Asrın felaketinin ardından gözler deprem beklenen yerlerin başında gelen İstanbul'a çevrildi.
Geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Deprem Seferberlik Planı'na ilişkin tanıtım toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yıldır '"Hayata geçiriyoruz" diyerek sunduğu 'Deprem Seferberlik Planı'nı 3-4 gün içinde açıklayacaklarını açıkladı.
Ancak yapılan toplantı, İstanbul'da 4 yıl boyunca depreme yönelik hazırlıkların lafta kaldığını ve kentsel dönüşüm adına bugüne kadar tek çivi dahi çakılmadığını da ortaya çıkardı.
Vatandaşların tepki gösterdiği bu durumun, İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme karşı takındığı tutumun sonucu olduğu belirtildi.