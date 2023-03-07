Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha kentsel dönüşüm çağrısı

Başkan Erdoğan, 4 saat süren Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi. Ağır hasarlı bina sayısının 230 bin olduğunu açıklayan Erdoğan, 2 ayda 100 bin konteynerın daha kurulacağını belirtti. Hak sahiplerinie evlerini 1 yıl içinde teslim edeceklerini yineleyen Erdoğan, ağır hasar yerlerde esnaf ve sanatkarlara 250 bin liraya kadar 60 ay vadeli, yarısını da Hazine'nin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi verileceğini duyurdu. Erdoğan, "Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: Hadi bakalım İzmir'in belediye zatı şahanelerinde, buralarda niye bir adım atmadınız? Orada yaşayanlar insan değil mi? Onların ideal konutlarda yaşamak imkanı yok mu? Büyükşehir belediye başkanına söyle yapsın, biz de alkışlayalım. Ama yok, onların öyle bir aşkı yok. Aynı şekilde Ankara'da. KİPTAŞ'ın kurucusu benim. Yapın bir şey ya! Yok, yapamazlar. Dertli olmanız lazım, eğer derdiniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız.

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