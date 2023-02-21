Rönesans Rezidans'ın enkazından sağ çıkan Dr. Şebnem Adıgüzel dehşet anlarını anlattı

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ilde büyük hasara yol açtı. Hatay'dan gelen fotoğraflar ise afetin rakamlara sığmayan boyutunun kanıtıydı. Kentin en lüks yapılarından olan Rönesans Rezidans'tan geriye sadece yan yatmış bloklar kalmıştı. Bin kişi hayatını kaybederken, Doktor Şebnem Turan Adıgüzel ile eşi ve 2 çocuğu 3 gün sonra enkazdan çıkartıldı. Genç kadın, yaşadığı felaketi gözyaşları içinde anlattı:







Şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Eşimle çocukların odasına koştuk. Bina bir anda yıkıldı. Boşluğa düştük. Kendimize geldiğimizde ben eşimin üstündeydim. Kızım benim üstümdeydi. Oğlum ise sıkışmıştı. Sonra oğlumu çıkartıp yanımıza aldık. 3 gün boyunca o şekilde bekledik. Üstümüzdekilerin yardım çığlıklarını duyuyorduk. Bağırmam yetmiyordu. Bir tahta parçası bulup üstümüzdeki kapıya defalarca vurdum. Ekipler 14 saatte bizi enkazdan kurtardılar. Ailemin yanımda olması beni güçlü tuttu. Oğlumu 3 gün boyunca kucağımda tuttum. Sürekli dışarı çıkınca neler yapacağımızı konuşuyorduk. Kucağımdaki çocuklarımı görüp umutlandım.



250 DAİRELİ

Rönesans Rezidans, 2012 yılında yapıldı. "Cennet'ten bir köşe" diye tanıtıldı. 44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde 250 daire vardı. 1.5 milyon ile 3 milyon TL arasında satıldı.



485 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, afet bölgesinde can kaybının 41 bin 156'ya yükseldiğini söyledi. "485 bin 682 kişi tahliye edildi. 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi. Yapılan yardımlarla ilgili şunu söyledi: 10 bin liralık destek ödemelerinde 864 bin 941 aileye ödeme yapmış durumdayız.

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