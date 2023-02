Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi&Para Sohbetleri'nde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi&Para Sohbetleri'ne video mesaj ile katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ortak evimiz, dünyamız ve cennet vatanımız Türkiye, iklim krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Özellikle son yıllarda; Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki seller, Antalya ve Muğla'daki yangınlar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve daha birçok olumsuz durumla yüzleştik. Bakanlık olarak, ülkemizi iklim krizine uyumlu bir hale getirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Dünyada yeşil dönüşümün merkeze alındığı; yeni normalin artık en yüksek sesle gündeme geldiği bir dönemde; attığımız her adımı; Türkiye'nin ufkuna uygun bir şekilde atıyoruz. Çünkü artık her devlet, her millet için 'yeşil dönüşüm' kaçınılmazdır, ülkemiz için de olmazsa olmazdır" dedi.







EYLEM PLANI BU YIL TAMAM

Başkan Tayyip Erdoğan'ın çevre ve doğa aşkıyla öne çıkan bir lider olduğunun altını çizen Kurum, şunları söyledi: "Kendilerinin liderliğinde; yeşilin, çevrenin, sürdürebilirliğin, tasarrufun ve net sıfır emisyonun asrı olarak tarihe geçen bir yüzyıl istiyoruz, bunu arzuluyoruz, bunun için çalışıyoruz. Gayemiz; Türkiye Yüzyılı'nda, yeşil kalkınma devrimini tüm detaylarıyla tamamlamış, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmış lider ülke Türkiye. Bu mücadeleye büyük katkı sunacak Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planımızı, 22 kurumumuzdan oluşan İklim Koordinasyon Kurulu'muzla birlikte; gayrimenkul sektörü de dâhil tüm alanları kapsayacak şekilde 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Mısır'da düzenlenen COP27 toplantısı Türkiye için bir milat oldu. Orada, tüm dünyaya Ulusal Katkı Beyanımızı güncellediğimizi, 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41 seviyesine yükselttiğimizi deklare ettik."



ZAMANLA YARIŞIYORUZ

Kurum, "Ne yazık ki biz bir deprem ülkesiyiz. Ülke nüfusumuzun yüzde 71'i deprem kuşağında yaşıyor. 2012 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Büyük Dönüşüm Seferberliği, sektörün de katkılarıyla, atılımlar yapa yapa yoluna devam ediyor" dedi. Bakan Kurum, bugüne kadar Türkiye'de 3.3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını ve 81 ilde 250 bin konutun dönüşümüne adeta zamanla yarışarak devam ettiklerini söyledi.







RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

"Tarihe vefa geçmişe saygı diyerek tam 80 tarihi kent meydanımızı ihya ediyoruz. 2033'e kadar kent meydanı sayımızı inşallah 250'ye çıkaracağız" diye konuşan Kurum, şöyle devam etti: "Yeşil sanayi, yeşil OSB diyerek şu ana kadar 6 ilimizde 4 bin 120 dükkan inşa ettik. Yine 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanın inşası devam ediyor. 7 ilimizde de proje çalışmalarına devam ediyoruz. Böylece eski sanayi alanlarını şehirlerimizin dışına taşıyarak merkezlerdeki tüm kirliliği ortadan kaldırıyoruz, esnafımıza yeni dükkanlar kazandırıyoruz. İnşallah, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir riskli yapı kalmayacak." Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah hep birlikte; gelecek 10 yıl içinde şehirlerimizin tamamının yapısal, çevresel, kültürel ve ekonomik dönüşümünü tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşilin, dijitalin, enerjinin, sürdürülebilirliğin, teknolojinin ve gücün asrı olarak tarif ettiği Türkiye Yüzyılı inşallah; muhteşem Türk şehirleriyle taçlanacak."







SIFIR ATIK KÜRESEL OLDU

Bakan Kurum, bir başarı hikayesinin de bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen ve 5 yaşına ulaşan Sıfır Atık'la yaşandığını dile getirdi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlayan bu hareketle 160 bin kurum binasının yüzde 100 sıfır atık uyumlu hale geldiğini aktaran Kurum, "BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi" diye konuştu. Bakan Kurum, sayıları 500'e yaklaşan millet bahçelerini 5 yıl içerisinde 1.000'e ulaştıracaklarını söyledi.







İSTANBUL'DA KURA MART'TA

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yönettiği Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü Paneli'nde sektörün yol haritası masaya yatırıldı. Panel TOKİ Başkanı Ömer Bulut, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya'nın katılımıyla gerçekleşti. TOKİ'nin son 20 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da önemli atılımlar gerçekleştireceğini söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut ürettik. Bu yatırımlarla sosyal devletin rolünü öne çıkardık. Söz konusu konutların yüzde 90'ına yakını dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak üretildi" dedi. Konut sektörünün söylendiği gibi doygunluğa ulaşmasının söz konusu olmadığını anlatan Bulut, "Konut arzı kesinlikle fazla değil. Konuta sürekli ihtiyaç var. Odağımızda özellikle alt gelir grubu var" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl devreye alınan Sosyal Konut Projesi'nin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bulut, "71 ilde kuralar çekildi. İstanbul'da kuralar Mart'ta çekilecek" ifadesini kullandı.



GENÇLERİ ÇEKEN KAZANACAK

Sürdürülebilir ve erişilebilir konut ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici ise söz konusu ihtiyacın gelişmiş batı ülkelerinde de net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Dernek olarak arz-talep dengesine odaklandıklarını belirten Çekici, şunları kaydetti: "Erişilebilir konut kavramını yakalamalıyız. Çünkü ancak 2-3 milyon konut üretilebilirse denge yakalanıyor. Bunun için özel sektör ve kamunun bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü devlet en büyük arsa sahibi. Birlikte erişilebilir konut kavramını yakalamalıyız. Çünkü gayrimenkul özünde bir planlama işi. Genç nüfusu çeken şehirler geleceğin kazananı olacak. Mültecilerin fazla olduğu şehirler ise ıssızlaşacak."





SEKTÖRE CANLILIK GETİRDİ

Sosyal Konut Projesi'nin sektöre ciddi bir dinamizm getirdiğini söyleyen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise "Sektörde ciddi bir durgunluk vardı. Bu kampanya sektörü ateşledi. Büyük bir hareket ve canlılık getirdi" dedi. Süreçte kamu bankalarının önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Durbakayım, özel bankalara çağrı yaparak, "Burada sizlere de önemli bir rol düşüyor. Bu işin yazı da kışı da var" dedi. Konut fiyatlarının çok şiştiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Durbakayım, şunları kaydetti: "fiyatlar çok şişik, köpük var dediler. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Maliyetler çok arttı. Özellikle arsa maliyetleri çok yüksek. Arsayı ucuz elde etmedikten sonra fiyatların düşmesi mümkün değil."



KİMSE KİRACI KALMAMALI

Türkiye'nin üretim ve sanayileşme anlamında son 20 yılını dolu dolu geçirdiğinin altını çizen Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise "Kentsel dönüşümde ülkemizi daha iyi noktalara getirmeliyiz. TOKİ'den çok şey öğrendik. Ülke olarak başka bir yere geldik. Senede 700 bin konut üretmemiz lazım. Ama bunu yapmak için arsamız yok. Avrupa'da arsa payı yüzde 20'lerdeyken, bizde bu oran yüzde 50'lere çıkıyor. Ülkemizi daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Hiçbir vatandaş kiracı kalmamalı. Vatandaşın ilk evine sahip olması çok önemli" diye konuştu.



BÜYÜK TALEP VAR

Katılım finansın tasarrufa dönük bir model olduğunu söyleyen Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da "Bu modelin 30 yıllık bir hikayesi var. 2015-2020 arasında sektör yüzde 800 büyüdü. Sektöre büyük talep var. Biz sistemin TOKİ'siyiz" dedi. Sektörün 4 bin 750 kişiye istihdam oluşturduğu bilgisini veren Akbal, aktif büyüklüğünün ise 75 milyar lira olduğunu anlattı. Akbal, şöyle devam etti: "Bu rakam 150-200 milyarı bulur. Çünkü büyük bir talep söz konusu. Esnek ve kendi kültürünü oluşturan bir model."

Merve BİLKAY

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN