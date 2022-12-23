Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'nin değil dünyanın geleceği için attıkları somut adımların nişanesi olan Sıfır Atık hareketinin 5. yılında olduklarını anımsatarak, projeye destek veren kurum, kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ULUSLARARASI 3. SIFIR ATIK ZİRVESİ VE ÖDÜL TÖRENİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Dünyanın tüm inançlarında, kadim kültürlerde tabiatın insanın yuvası, ana vatanı olduğunu, ayak basılan toprağın nice medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan Erdoğan, bu medeniyetlerden sayısız eser kalmış olsa da bugüne ulaşan en değerli mirasın yaşanabilir bir dünya olduğunu söyledi.
İnsanlığın ortak mirası olan tabiatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, yapılan araştırmaların, dünyanın 1 yıllık doğal kaynaklarının henüz yılın yarısındayken tüketildiğini gösterdiğini, "Dünya Limit Aşım Günü" olarak bilinen bu ölçüme göre 2022'de tüm kaynakların temmuz ayı itibarıyla tüketildiğini kaydetti. Erdoğan, "Bu hızlı üretim ve tüketim alışkanlıkları sonucunda oluşan kaynak açığımızı, bir sonraki yıldan ödünç alarak kapatıyoruz." dedi.
Doğal kaynakları tüketirken aynı zamanda atık dağlarının da oluşmasına neden olunduğuna işaret eden Erdoğan, "Halbuki yaşamımızı kolaylaştırması için kullandığımız malzemelerin birçoğu, çok kısa süreli ihtiyaçları gidermek için tüketim döngümüze dahil ettiğimiz vazgeçilebilir ürünler." ifadelerini kullandı.
Dünya Bankası raporlarına göre, dünyada oluşan atık miktarının yalnızca yüzde 20'sinin geri kazanıldığını, geri kalan miktarın ya depolandığını ya da doğaya terk edildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Doğaya bırakılan atıkların bedelini sularımıza, toprağımıza ve havaya karışan kimyasallar ve plastik parçacıkları olarak ödüyoruz. Dahası bu kalıntılar sofralarımıza kadar ulaşıyor, soluduğumuz havayı kirletiyor. Son bir asırdır ürettiğimiz sadece plastik atık miktarı dünyamızdaki su ve karasal canlı ağırlığının neredeyse iki katına tekabül ediyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Belki de bunu yapabilecek son nesil biziz."
Emine Erdoğan, bu bakış açısıyla 5 sene önce bir hayalle yola çıktıklarını, 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin halkın da teveccühü ile gönülden gönüle büyüdüğünü dile getirdi.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ TEBRİK
Gelinen noktada sektörlerde döngüsel ekonomi ve çevre dostu üretim modelleri konusunda önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirten Erdoğan, sorumluluk alarak sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayan ve daha yeşil üretim modellerini benimseyen sektör temsilcilerini tebrik etti.