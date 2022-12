Çocuklara ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Toprağı 'sadık yari' olarak gören, dünyanın ilk çevre nizamnamesini yazan, ilk hayvan hastanesini kuran, ağaç kesmeyi baş kesmekle bir tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Bu topraklarda yaşamış atalarımızın mirası yalnızca temiz ve yaşanabilir bir doğa değildir. Aynı zamanda yaratılan her mahlukata hürmet ve saygıyla yaklaşan bir zihniyet mirasıdır. Bu bilinçle bir tek ülkemizde değil, dünyada da çevre duyarlılığı konusunda örnek olacak bir potansiyel taşıdığınıza inanıyorum. Her biriniz; ailenizde, çevrenizde, üniversitenizde, mahallenizde atıksız ve sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına öncülük edebilirsiniz. Modern hayatın kısa ömürlü kullan-at ürünler üzerinden insanı sürekli tüketime teşvik ettiği bir ortamda, hakiki değerlerin savunucusu olabilirsiniz. Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak inşallah."

Sanayileşmeyle doğaya hükmedebileceği yanılgısına kapılan insanoğlunun, bugün doğa ile yeniden barışmanın yollarını ararken, kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını hiç unutmamış olmanın avantajını yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Tarih sayfaları, tabiat yaşam mücadelesi verirken sorumluluk üstlenmeyen ülkeler karşısında, Türkiye'nin krizi çözüme kavuşturacak yolda üstlendiği liderliği yazacak. Satırlar, bugün burada ödül alanlar başta olmak üzere tüm sıfır atık gönüllülerinin hikayesinden oluşacak. Bu vesileyle ödül alacak tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, ortak evimiz dünyamızı korumak için gösterdikleri üstün çaba için yürekten teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki gönüllü katkılarınızın en güzel mükafatı tabiatta açılan yaraları biraz olsun sarabilmiş olmaktır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, 5. yılını tamamlayan Sıfır Atık Projesi'nin bugünkü başarısına ulaşmasındaki katkılarından dolayı başta projenin yürütücüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve emeği geçen diğer bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.