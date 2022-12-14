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    • 15.12.2022 00:32
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    • 15.12.2022 16:48
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    Birleşmiş Milletler Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararını kabul etti: 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi!

    Son dakika haberi! Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi. BM Genel Kurulu 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti. Kararla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sıfır atık kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

    BM Genel Kurulu, Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu kararı oydaşma ile kabul etti.

    Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.

    BM TÜRKİYE'NİN SUNUCUSU OLDUĞU "SIFIR ATIK" KARARINI KABUL ETTİ | VİDEO İZLE

    Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor.

    Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.

    BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesini istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep ediliyor.

    Böylece, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.

    Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.

        Beyanda şu ifadeler yer almıştı:

        "Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

        Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vadediyoruz.

        Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."


        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde BM tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den ithal ettiği danışman Jeremy Rifkin'in "yeşil enerji" politikalarını getirdi.


        İTHAL DEĞİL İHRAÇ PROJE
        Emine Erdoğan "Sıfır Atık Projesi" ile dünyaya sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği konusunda ders verirken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Rifkin CHP'ye ders verdi. Türkiye bu tür yeşil dönüşüm ve atık yönetimi gibi projelerde geride kaldı algısı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve ithal danışmanı Rifkin'in planı BM'nin ilan ettiği 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile suya düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlattığı ve en çok önemsediği isimlerden olan Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzun uzun İngilizce bir sunum yapmıştı.

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        Haberler Güncel Birleşmiş Milletler Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararını kabul etti: 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi!
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