Birleşmiş Milletler Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararını kabul etti: 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi!

Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vadediyoruz.

Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde BM tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den ithal ettiği danışman Jeremy Rifkin'in "yeşil enerji" politikalarını getirdi.



İTHAL DEĞİL İHRAÇ PROJE

Emine Erdoğan "Sıfır Atık Projesi" ile dünyaya sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği konusunda ders verirken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Rifkin CHP'ye ders verdi. Türkiye bu tür yeşil dönüşüm ve atık yönetimi gibi projelerde geride kaldı algısı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve ithal danışmanı Rifkin'in planı BM'nin ilan ettiği 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile suya düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlattığı ve en çok önemsediği isimlerden olan Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzun uzun İngilizce bir sunum yapmıştı.