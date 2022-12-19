CHP'de çocuklara zincirleme taciz rezaleti! Önce Kırşehir şimdi de Maltepe: Mehmet Türkyılmaz'ın yargılandığı davada ifadelere ulaştık





"BİRDEN FAZLA MESAJ ATTI, TACİZCİDEN ŞİKATEÇİYİM"

Mağdur kız çocuğu ifadesinde, CHP'li Meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz'ın kendisine Instragram üzerinden birden fazla kez mesaj attığını söyledi.



Duruşmadaki ifadesinde şu açıklamayı yaptı;



Daha önce beyanda bulunmuştum aynen tekrar ederim. Sanık abimin arkadaşının babası olur. Ailece görüşüyorduk. İddianamede belirtilen Instagram hesabı üzerinden sanık bana birden fazla kez mesaj attı. Mesajlaşmaya başladığında rahatsız edici mesajlar atmıyordu ancak daha sonra rahatsız edici mesajlar atmaya başladı. Bu süreçte yolda karşılaşmıştık. Bana ailemi sordu. Eve geçtiğimde bana tekrar mesaj attı ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. İddianamede belirtildiği şekilde taciz içerikli mesajlar atan sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.