CHP'de çocuklara zincirleme taciz rezaleti! Önce Kırşehir şimdi de Maltepe: Mehmet Türkyılmaz'ın yargılandığı davada ifadelere ulaştık

CHP içerisindeki taciz, tecavüz ve sapkınlık rezaletine bir yenisi daha eklendi. Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde görevli M.Z isimli şahıs, 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafını atmış, gelişme üzerine ailesi isyan ederek yargı makamlarına taşımıştı.
Söz konusu çocuğun annesi Y.D, "Çocuklarımıza tecavüz etsinler diye mi oy veriyoruz?" diyerek CHP'ye çok sert tepki göstermişti.
Bu olayın etkileri sürerken CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de bir rezalet patlak verdi.
CHP'Lİ ÜYEYE 'ÇOCUĞA ZİNCİRLEME TACİZ'DEN CEZA
Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz, 16 yaşındaki B.D.C isimli kız çocuğuna taciz içerikli mesajlar gönderdi.
Gelişme üzerine mağdur kız çocuğunun ailesi olayı yargıya taşıdı. İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi Türkyılmaz'a "Çocuğa zincirleme taciz" suçlaması üzerinden yargılama yaptı.
"BİRDEN FAZLA MESAJ ATTI, TACİZCİDEN ŞİKATEÇİYİM"
Mağdur kız çocuğu ifadesinde, CHP'li Meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz'ın kendisine Instragram üzerinden birden fazla kez mesaj attığını söyledi.
Duruşmadaki ifadesinde şu açıklamayı yaptı;
Daha önce beyanda bulunmuştum aynen tekrar ederim. Sanık abimin arkadaşının babası olur. Ailece görüşüyorduk. İddianamede belirtilen Instagram hesabı üzerinden sanık bana birden fazla kez mesaj attı. Mesajlaşmaya başladığında rahatsız edici mesajlar atmıyordu ancak daha sonra rahatsız edici mesajlar atmaya başladı. Bu süreçte yolda karşılaşmıştık. Bana ailemi sordu. Eve geçtiğimde bana tekrar mesaj attı ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. İddianamede belirtildiği şekilde taciz içerikli mesajlar atan sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.