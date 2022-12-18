CHP'li belediyede taciz skandalı! Sapık personele "tazminat" koruması: Dava açılınca geri vites yaptılar

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi oldu.
Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söyledi.
FOTOĞRAFLA TACİZ
CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. isimli adam, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi.
Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü.