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    • Yaşam
    • 18.12.2022 07:53
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    • 18.12.2022 08:11
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    CHP'li belediyede taciz skandalı! Sapık personele "tazminat" koruması: Dava açılınca geri vites yaptılar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki çocuğa istismarı gerekçe göstererek Adalet Bakanlığı'na yürümüştü. Ancak Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde yaşanan taciz ve tecavüz skandalları karşısındaki sessizliği devam ediyor. Kırşehir Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalında ise gün geçtikçe rezalet katmerleniyor. 14 yaşındaki B.T'yi taciz eden personeli "tazminat" yükü nedeniyle işten çıkarmayan belediye, olay savcılığa taşınınca zanlının iş akdine son verdi. Belediye sesini duyurmak isteyen mağdur anneye de dava açtı.

    Sapık personele tazminat koruması

    Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi oldu.

    Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söyledi.

    FOTOĞRAFLA TACİZ
    CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. isimli adam, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi.

    Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü.

        ANNESİ İSYAN ETTİ
        İddiaya göre belediye yetkilileri M.Z.'nin işine son verilmesi halinde doğacak olan tazminat miktarını belediyenin karşılayamayacağını, bu yüzden işine son verilmeyeceğini söyledi.

        Bunu duyan anne Y.D. belediye binası önünde ateş püskürdü.

        "YANINA KÂR KALACAKTI"
        Anne Y.D. adalete güvendiğini belirterek, "Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Benim oğlumun profil fotoğrafını gördüğü ve yaşını bildiği halde ahlaksızca konuşmalar ve fotoğraflar gönderdi.

        Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikayetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikayetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
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            Haberler Yaşam CHP'li belediyede taciz skandalı! Sapık personele "tazminat" koruması: Dava açılınca geri vites yaptılar
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