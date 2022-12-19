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    • 19.12.2022 22:31
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    • 19.12.2022 22:32
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    CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Meral Akşener kendini gündeme getirecek

    2023 seçimlerine sayılı zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık krizi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in el ele vererek düzenlediği Saraçhane tiyatrosu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hayaline darbe vurulmuştu. Yaşanan bu olayların ardından Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" çıkışı gelmişti. Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, bomba bir iddiada bulundu. Saymaz, "Önümüzdeki günlerde eğer Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener kendini gündeme getirecek

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu her geçen gün büyümeye devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU ADAYLIKĞINI RESMEN İLAN ETMİŞTİ
    ABD ve İngiltere'deki icazet seferlerini tamamladıktan sonra büyük bir beklenti oluşturarak 3 Aralık'ı işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması düzenlenmişti.



    Kılıçdaroğlu, organizasyonun sonunda yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki adaylığını resmen ilan etmişti.
    "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



    MERAL AKŞENER, KILIÇDAROĞLUNA YİNE KAPILARI KAPATMIŞTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.



        Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.

        AKŞENER'DEN YENİ ÇIKIŞ: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİ ARTTI"
        Fondaş Ruşen Çakır'a konuşan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından popülaritelerinin daha da arttığını vurgulayıp, "O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi ve CHP liderinin adaylığını istemediğini bir kez daha açıkça dile getirdi.



        KILIÇDAROĞLU'NA SARAÇHANE KOMPLOSU
        ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son icazet seferi olan Almanya'da büyük bir komploya maruz kaldı.
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi. Mağduriyet tiyatrosu ile sergilenen adaylık oyunu öğrenen Kılıçdaroğlu, Almayan'dan apar topar gelerek, ilk işi de Ekrem İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" mesajını vermek olmuştu.

        İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA
        Yaşan bu gelişmelerin ışığnda adaylık için savaş büyümeye devam ederken, Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane'deki 'adaylık' planlarına sert bir çıkışta bulundu. CHP lideri, Akşener için "İç işlerimize karışma" ifadelerini kullandı.

        ADAY DEĞİL DİYECEKLER
        CHP yandaşı Tele 1, meseleye ilişkin Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar vererek, "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz diyecekler" dediğini aktardı.



        CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMADAN BOMBA İDDİA
        Yaşananlara ilişkin Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, bomba bir iddiada bulundu.



            "İki Belediye Başkanı da artık ihtimal olmaktan çıktı." diyen Saymaz, "Burada sadece Kemal Bey kaldı. Kemal Bey'e itiraz eden ancak bir başka lider çıkabilir. Ben daha önce bu programlarda bu ihtimali söylemiştim. Meral Akşener'in durumunu gözden geçirebileceğini söylemiştik." dedi.



            Saymaz sözlerini, "Önümüzdeki günlerde eğer Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Meral Akşener kendini gündeme getirecek
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