CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Meral Akşener kendini gündeme getirecek

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu her geçen gün büyümeye devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIKĞINI RESMEN İLAN ETMİŞTİ
ABD ve İngiltere'deki icazet seferlerini tamamladıktan sonra büyük bir beklenti oluşturarak 3 Aralık'ı işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması düzenlenmişti.
Kılıçdaroğlu, organizasyonun sonunda yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki adaylığını resmen ilan etmişti.
"Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
MERAL AKŞENER, KILIÇDAROĞLUNA YİNE KAPILARI KAPATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.