CHP'de ortalık yangın yeri! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Grup Toplantısı'na çağırdı

Altılı masada, kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Bir de beni deneyin, bir de Bay Kemal'i deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmişti.