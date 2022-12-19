CHP'de ortalık yangın yeri! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Grup Toplantısı'na çağırdı

Altılı masada, kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Bir de beni deneyin, bir de Bay Kemal'i deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmişti.
İttifakın diğer kanadı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise, CHP liderinin adaylığına karşı çıkmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'hayır' demeyeceklerini söylemişti.
İkili arasında yaşanan gerilim bununla sınırlı kalmamış, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası hapis cezası alması da yeni sorunları beraberinde getirmişti. Almanya'daki icazet seferi sırasında, Akşener'in İmamoğlu ile miting düzenlemesi Kılıçdaroğlu'nu bir hayli rahatsız etmiş, apar topar özel jetine atlayarak İstanbul'a dönmüştü.