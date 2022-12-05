İşte ithal danışman Jeremy Rifkin'in programı! CHP için ne önerdi? Almanya'yı çökerttiği enerji politikasında ısrarlı...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından dillendirdiği 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta açıkladı.
'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altından gerçekleştirilen toplantı CHP yandaşlarını da hüsrana uğrattı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANLARI SALONA GELMEDEN VİZYON ÇİZDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte çalışacağı Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeden ABD'den videokonferans yöntemiyle sunum yaptı.
JEREMY RIFKIN UZUN UZUN İNGİLİZCE KONUŞTU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlattığı ve en çok önemsediği isimlerden olan Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzun uzun İngilizce bir sunum yaptı.
JEREMY RIFKIN NE ANLATTI BİZ YAZALIM
Salona çeviri kulaklığı dağıtılmaması sebebiyle katılımcıların birçoğu Rifkin'in ne anlattığını ve tezlerini anlamadı.
Biz kısa ve öz anlatalım... Rifkin kısaca şunları öneriyor;
*Kömür santralletini kapatın. Nükleer santral inşa etmeyin.
*Rusya'dan gaz almak yerine yeşil enerjiye yönelin
*Hayvancılığa son verin
*Özel Mülkiyeti kaldırın
* Et yemeyin
*Homo Sapiense geri dönün
Rifkin'in önerileri AB ve Almanya'ya sunduğu önerilerle aynı. Özellikle enerji meselesinde Almanya'yı batırmasına rağmen görüşlerini ısrarlı bir şekilde sürdürüyor.
EN ÇOK YAPTIĞI ÖNERİYLE ALMANYA'YI ÇÖKERTTİ
Jeremy Rifkin'in "Yeşil Enerji" politikaları, Almanya'yı enerji krizine soktu. Jeremy Rifkin'in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı.
Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.
Rusya – Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya'ya karşı tavır alan Almanya, Rus gazından mahrum kaldı. Almanya'nın enerji devi Uniper iflasın eşiğinden kamulaştırma ile döndü. Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini yeniden açtı.