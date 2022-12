İthal danışman Jeremy Rifkin'in sponsoru Rockefeller çıktı! O bir şarlatan mı? CHP'ye maliyeti ne kadar olacak?

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e danışmanlık yaptığı bilinen ve Almanya'da enerji krizine neden olan Rifkin'in yenilenebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.



*Jeremy Rifkin

RIFKIN'IN SAVUNDUĞU TEZ

Rifkin daha önce Alman Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya danışmanlık yapmıştı. Jeremy Rifkin, "paylaşım ekonomisi" adlı bir tezi savunuyor.

Bu teze göre zenginler hariç kimse mülkiyet sahibi olmayacak. İşçiler ve fakirler, her şeyi kiralayarak yaşayacak. Evler, odalar, cep telefonları… Her şey kiralanacak, her şey "kiralama ve paylaşım" temelli olacak. Dev şirketler hayatın her alanını ticari hale getirecek. İnsanlar, bir şeylere "abone olarak" hizmet alacak. Yani kimse ev sahibi olmayacak, telefon sahibi olmayacak yahut bir şeyler elde edemeyecek.