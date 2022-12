CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Bay Kemal'in yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin

İCAZET ZİYARETLERİNDEN BAY KEMAL'E BEKÇİ ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretlerinin mevyesi olan ismin ise ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin olacağı ortaya çıktı. Rifkin eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in danışmanlığı göreviyle dikkat çekerken sosyal medya "Bay Kemal'e bekçi göndermişler" yorumlarıyla sallandı.

JEREMY RİFKİN KİMDİR?

Rifkin daha önce Alman Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya danışmanlık yapmıştı. Jeremy Rifkin, "paylaşım ekonomisi" adlı bir tezi savunuyor.

Bu teze göre zenginler hariç kimse mülkiyet sahibi olmayacak. İşçiler ve fakirler, her şeyi kiralayarak yaşayacak. Evler, odalar, cep telefonları… Her şey kiralanacak, her şey "kiralama ve paylaşım" temelli olacak. Yani Neflix aboneliği yahut kira sözleşmesi gibi yapılar ile, dev şirketler hayatın her alanını ticari hale getirecek. İnsanlar, bir şeylere "abone olarak" hizmet alacak. Yani kimse ev sahibi olmayacak, telefon sahibi olmayacak yahut bir şeyler elde edemeyecek.

Abonelik ve kiralama ile kullanım hakkına sahip olunacak. Bu durum, en uç seviyede kıyafetlerin dahi kiralanması ve daha sonra geri dönüşüme verilmesi anlamına gelecek. Jeremy Rifkin, dijital dünyada birçok şeyin masrafının olmadığını, dolayısıyla en ucuza "abonelik" sistemiyle "hizmet verilebildiğini" öne sürüyor.