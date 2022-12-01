CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Bay Kemal'in yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım ilerlerken seçime 7 aylık bir süre kalmışken 6'lı masa hala adayını belirleyemedi. ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği icazet ziyaretleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta vizyon açıklaması yapacağını duyurdu. CHP kulislerinde konuşulan isimlerin ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik sır kaybı da açığa çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Merkel'in ekibi ve Chicago Merkez Bankası'nı transfer ettiği ortaya çıktı. Chicago, neo-liberalizmin başkenti olarak biliniyor.
CHP YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ekonomiyle ilgili vizyon belgesini Cumartesi günü "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla açıklayacak. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, ekonomi kadrosundan isimlerin bazıları da sunumlar yapacak. CHP'nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'nin yapısal reformlar ve yeşil ekonomi ile ilgili sunum yapmaları planlanıyor.
Acemoğlu daha önce, FETÖ'nün Samanyolu TV ve Zaman gazetesine sahip çıkmıştı.
TÜSİAD TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER SÖYLEMİŞTİ
Hükümetin ekonomi politikaları eleştirirken haddini aşan Acemoğlu, geçtiğimiz yıl TÜSİAD toplantısında yaptığı, "Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar." açıklamasıyla tepkilere neden olmuştu.