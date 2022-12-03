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    • Güncel
    • 03.12.2022 16:16
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    • 03.12.2022 16:36
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' fiyaskoyla başladı! Jeremy Rifkin'le güldür güldür şov...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl Vizyonu adı altında etrafına topladığı bazı isimlerle açıkadığı 'Ekonomi vizyonu' başladığı gibi fiyaskoya döndü. Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeyen ABD'li danışman Jeremy Rifkin telekonferans yönetimi ile bir sunum yaparken sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Rifkin konuşurken internet bağlantısında yaşanan kopmalar ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuya kalması da dalga konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Güldür güldür şov

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl Vizyonu fiyaskoya döndü.

    Ekonomi vizyonu olarak yanına topladığı bazı isimlerle bir tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.

    VİDEOKONFERANSLA KATILDI
    Jeremy Rifkin Türkiye'ye gelmeden uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı.

    TAM BİR İLETİŞİM FİYASKOSU
    Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Rifkin konuşurken internet bağlantısındaki kopmalar yaşandı.

    Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldı.

    RIFKIN KONUŞURKEN SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in uzun uzun Türkiye'yi nasıl küresel çetenin eline nasıl alacağını anlattığı sırada uyumayı seçti.

    HAKAN KARA DA UZAKTAN BAĞLANDI
    İstanbul'daki toplantıya, Ankara'da bulunan Prof. Dr. Hakan Kara da çevrimiçi olarak katıldı.

    FONDAŞ YAYIN KESTİ
    Salona gelmeyi tercih etmeyen Kara, slaytları kullanarak uzaktan sunum yaptı. Kara'nın yayını CHP tarafından fonlanan TELE1 tarafından yarıda kesildi.

    YAYINI 254 KİŞİ İZLE
    CHP'nin resmi hesabından yayınlanan program 254 kişi tarafından izlendi.

        İlgi görmeyen program TT listesinde de üçüncü oldu.

        TEPKİLER YÜKSELDİ
        Rifkin'in Türkiye'ye gelmeden vizyon çizmesi ve yaşanan fiyasko sosyal medyada da tepkilere sebep oldu.

        VİZYON BELGESİNİ AMERİKALI DANIŞMAN VİDEO BAĞLANTI İLE AÇIKLIYOR
        Milliyet Yazarı Zafer Şahin, "Sonunda bu da oldu… Emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor! Müstemleke Valisi sanki..Adam zahmet edip Türkiye'ye bile gelmiyor!! Siyasal iletişim faciası nedir diye soran olursa bu videoyu gösterin..." ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

        Akşam Yazarı Emin Pazarcı "Vah, vah. Bu kadarı da olmamalıydı... Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yön verecek 70 isimle yola çıktığını açıkladı. Onların şunun bunun için değil "Vatanları için çalışacaklarını" söyledi. İyi de onlardan en çok güvenip baş sıraya yerleştirdiklerinin vatanları Türkiye değil ki! İkinci şok dalgası da geldi... Sözde Atatürkçüler tespih taneleri gibi dizildiler paylaşımın altına. O'nun mücadele ettiği emperyalistlere alkış tutup, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karekterimdir" diyen M. Kemal'i gömüyorlar yerin dibine. Dedim ya pabucumun Atatürkçüsü bunlar." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN FİYASKO TOPLANTISINDA SUNUM YAPAN İSİMLER
        Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda Jeremy Rifkin, Refet Gürkaynak, Daron Acemoğlu, Hacer Foggo, Hakan Kara, Ufuk Akçiğit gibi isimler yer aldı.


        Fotoğraf: Jeremy Rifkin

        ALMANYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNÜ BATIRAN JEREMY RIFKIN
        İsimler arasında en çok parlatılanlardan biri Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin... Rifkin küreselci emelleriyle de ön plana çıkıyor.

        "İNSAN NÜFUSUNU AZALTMALIYIZ"
        Jeremy Rifkin, 'Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı' kitabındaki "Kıtlıktan kurtulmak için insan nüfusunu azaltmalıyız." ifadesi görüşünü de açıkca belli ediyor.

        Söz konusu kitapta şu ifadeler dikkat çekiyor;

        "İnsan nüfusuyla gezegenimizin biyolojik kapasitesini uyumlu hale getirmek ve kıtlıktan bolluğa doğru bir sıçrama yapmak için, zenginle yoksul arasındaki ekolojik ayak izinde yaşanan büyük orantısızlığı ortadan kaldırmalı, bunu yaparken de insan nüfusunu azaltmalıyız"

        SAVUNDUĞU TEZ
        Rifkin daha önce Alman Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya danışmanlık yapmıştı. Jeremy Rifkin, "paylaşım ekonomisi" adlı bir tezi savunuyor.

        Bu teze göre zenginler hariç kimse mülkiyet sahibi olmayacak. İşçiler ve fakirler, her şeyi kiralayarak yaşayacak. Evler, odalar, cep telefonları… Her şey kiralanacak, her şey "kiralama ve paylaşım" temelli olacak. Dev şirketler hayatın her alanını ticari hale getirecek. İnsanlar, bir şeylere "abone olarak" hizmet alacak. Yani kimse ev sahibi olmayacak, telefon sahibi olmayacak yahut bir şeyler elde edemeyecek.

            Abonelik ve kiralama ile kullanım hakkına sahip olunacak. Bu durum, en uç seviyede kıyafetlerin dahi kiralanması ve daha sonra geri dönüşüme verilmesi anlamına gelecek. Jeremy Rifkin, dijital dünyada birçok şeyin masrafının olmadığını, dolayısıyla en ucuza "abonelik" sistemiyle "hizmet verilebildiğini" öne sürüyor.

            Bu durumun, olabilecek her sektörde yaşanabilmesi için, dijitalleşmenin tam anlamıyla sağlanmasını ve bu yolla "3. Sanayi Devrimi" dediği teorinin gerçekleşmesini savunuyor. Jeremy Rifkin'in bu tezlerinde, işçi sınıfının hiçbir gücü bulunmuyor. İşçi sınıfı, zenginlerin kârını devam ettirmek için, kendisi ile paylaşılanları kabul ediyor, tamamen şirketlerin ve zenginlerin insafına kalıyor. Devlet ise bu "sınıfsal işbirliğini korumak" görevini üstelenen bir kurum olarak kendisine yer buluyor.

            KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR
            Jeremy Rifkin, neo-liberalizmin çöktüğünü söylüyor ancak alternatif olarak daha güçlü bir kapitalizm için "paylaşım ekonomisi" modelini savunuyor. Yani neo-liberalizme alternatif olarak, başka bir liberalizm modeli öngörüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı mitinglerde birçok defa neo-liberalizme karşı olduğunu açıklamıştı.

            ALMANYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNÜ BATIRDI
            Jeremy Rifkin'in "Yeşil Enerji" politikaları, Almanya'yı enerji krizine soktu. Jeremy Rifkin'in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı.

            Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

            Rusya – Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya'ya karşı tavır alan Almanya, Rus gazından mahrum kaldı. Almanya'nın enerji devi Uniper iflasın eşiğinden kamulaştırma ile döndü. Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini yeniden açtı.

            DARON ACEMOĞLU FETÖ'YE DESTEK HÜKÜMETE PARMAK!
            Rifkin'in yanısıra Daron Acemoğlu da dikkat çeken isimler arasında geliyor...


            Fotoğraf: Daron Acemoğlu

            Acemoğlu daha önce, FETÖ'nün Samanyolu TV ve Zaman gazetesine sahip çıkmıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de Daron Acemoğlu'nun ismini vererek teşekkür mesajı yayınlamıştı.

            TÜSİAD TOPLANTISINDA HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
            Hükümetin ekonomi politikaları hedef alırken dozu artıran Acemoğlu, TÜSİAD toplantısında hükümete açıkca parmak sallamıştı. Acemaoğlu, "Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar." açıklamasıyla tepkilerin hedefi olmuştu.

            Öte yandan Kılıçdaroğlu ABD ziyareti kapsamında Acemoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

            IMF HEYETİYLE OTELDE BASILAN REFET GÜRKAYNAK
            Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda yer alan bir diğer iktisatçı da Prof. Refet Gürkaynak...

                Gürkaynak, Kemal Derviş'in Türkiye'ye hediyesi olarak görülen Faik Öztrak ve İYİ Parti ekibi ile birlikte IMF heyetiyle gizlice görüşmesiyle gündeme gelmişti.

                HAKAN KARA TÜRKİYE'YE GELEN YATIRIMDAN RAHATSIZ OLMUŞTU
                Bir diğer isim ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara...


                Fotoğraf: Hakan Kara

                Kara da geçen yıl Borsa İstanbul'un rekor üstüne rekor kırdığı dönemlerde yaptığı skandal çıkışla hatırlanıyor...

                Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisinden rahatsız olan yabancı yatırımcıların 'gidişatın daha da kötüleşmesini' engellediğini ve bunun da iktidar değişimini sekteye uğratacağını savunarak skandala imza atmış ve tepkilerin hedefi olmuştu.


                Fotoğraf: Ufuk Akçiğit

                UFUK AKÇİĞİT
                Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki bir diğer ismi ise Prof. Dr. Ufuk Akçiğit... Akçiğit'in Chicago Merkez Bankası ve IMF'ye yaptığı danışmanlıkla dikkat çekiyor.

                ABD'DEN FONLANAN HACER FOGGO
                Ekonomi takımının yanısıra yoksulluk ile ilgili bir sunum da CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo tarafından yapılacak.


                Fotoğraf: Hacer Foggo

                Son dönemde Kılıçdaroğlu ile yan yana boy gösteren Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.
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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' fiyaskoyla başladı! Jeremy Rifkin'le güldür güldür şov...
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