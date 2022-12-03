Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' fiyaskoyla başladı! Jeremy Rifkin'le güldür güldür şov...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl Vizyonu fiyaskoya döndü.
Ekonomi vizyonu olarak yanına topladığı bazı isimlerle bir tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.
VİDEOKONFERANSLA KATILDI
Jeremy Rifkin Türkiye'ye gelmeden uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı.
TAM BİR İLETİŞİM FİYASKOSU
Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Rifkin konuşurken internet bağlantısındaki kopmalar yaşandı.
Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldı.
RIFKIN KONUŞURKEN SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in uzun uzun Türkiye'yi nasıl küresel çetenin eline nasıl alacağını anlattığı sırada uyumayı seçti.
HAKAN KARA DA UZAKTAN BAĞLANDI
İstanbul'daki toplantıya, Ankara'da bulunan Prof. Dr. Hakan Kara da çevrimiçi olarak katıldı.
FONDAŞ YAYIN KESTİ
Salona gelmeyi tercih etmeyen Kara, slaytları kullanarak uzaktan sunum yaptı. Kara'nın yayını CHP tarafından fonlanan TELE1 tarafından yarıda kesildi.
YAYINI 254 KİŞİ İZLE
CHP'nin resmi hesabından yayınlanan program 254 kişi tarafından izlendi.