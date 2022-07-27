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    • 27.07.2022 15:02
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    Tahıl gemileri demir alıyor! Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da açıldı

    Son dakika haberi! Türkiye’nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon merkezinin İstanbul’daki faaliyeti de başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Rus ve Ukrayna heyetlerini 3 dilde selamlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezin açılışında konuştu. Akar, "Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir." dedi. Akar, 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli sevki için koridorun zaruri olduğunu söyledi. İlk geminin 2 hafta içerisinde hareket etmesi beklenirken, 20 milyon ton tahıl Karadeniz’de açılan güvenli koridor yoluyla dünyaya ulaşacak. İlerleyen zamanlara bu miktarın 50 milyon tona çıkması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bütün dünyayı etkileyen tahıl sevkiyatında yaşanan kriz, Dolmabahçe'de varılan mutabakatla son buldu. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturduğu anlaşma çerçevesinde tahıl sevkiyat sürecinin güvenle işleyebilmesi için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, dün itibariyle göreve başladı.

    MERKEZ İSTANBUL OLDU
    Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alan koordinasyon merkezinin açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Tarihi törende, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkililerle birlikte BM'yi temsilen diplomatlar da hazır bulundu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;

    Tüm dünya için özel bir anlam taşıyan, tamamen insani amaçlar doğrultusunda çalışan bu merkezde sizlerle büyük bir memnuniyet duyduğumuzu hemen sözlerimin başında belirtmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma, enerji ve gıda krizini artırmıştır. Dünyadaki tahıl arzının yaklaşık 3'te biri Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanmaktadır. Ukrayna'dan çıkarılamayan tahıl sorununun devam etmesi, başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere küresel anlamda hem açlık hem de düzensiz göç nedeniyle ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Dolayısıyla Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve belki de daha önemlisi kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur.

    KIRMIZI HAT TEŞKİL EDİLDİ YOĞUN TEMASLAR YAPILDI
    Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Putin ve Zelenskiy'le görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir inisiyatif almıştır. Bu çerçevede Bakanlar seviyesinde de pek çok görüşme yapılmış, bu görüşmelerde kırmızı hat teşkili de kararlaştırılmıştır. Bu kararlar doğrultusunda Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından birer general görevlendirilmiş, görevlendirilen bu özel temsilciler vasıtasıyla yoğun temaslar yürütülmüştür. Bu temaslar sonucunda 13 Temmuz'da İstanbul'da ilk kez dörtlü bir toplantı icra edilmiş, toplantıda genel prensipler üzerinde mutabık kalınmıştır.

    Bu uzun ve meşakkatli çalışmalar; bazı ülkelerin gösterdikleri farklı yaklaşımlara rağmen, Sn. Cumhurbaşkanımızın, Sn. Putin, Sn. Zelenski ve Sn.Guterres'in gösterdikleri irade neticesinde 22 Temmuz'da imzalanan anlaşma ile sonuçlanmış; Müşterek Koordinasyon Merkezi Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde 23 Temmuz itibarıyla hazırlık çalışmalarına başlamıştır.

    TAHIL VE GIDA ÜRÜNLERİNİN NAKLİYATI EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANACAK
    Merkezin vazifesi; Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır.

    Bu Merkez, girişime dâhil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak, muhabere vasıtaları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak yürütecektir.

    Ukrayna limanlarındaki yükleme ile Türkiye'deki limanlara varışta uygun görülecek mevkiilerde, müşterek denetim timleri tarafından gemilerin kontrolleri yapılacaktır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacaktır. Ancak şu aşamada bir ihtiyaç bulunmamaktadır.

    120 GÜN GEÇERLİ OLACAK SONLANDIRILMAZSA DEVAM EDECEK

    Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir. Bu merkez ayrıca Karadeniz'deki tüm ticari gemilerin hareketlerini Türkiye'nin sahip olduğu milli altyapı ve diğer imkânlarla izleyebilecek, diğer kurum/kuruluşlarla birebir görüşme yapılabilecektir.

    Hali hazırda Ukrayna limanlarından çıkacak ilk tahıl yüklü gemilerin hazırlık ve planlamasına devam edilmektedir.

    KALICI BARIŞ ORTAMINA ZEMİN HAZIRLAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
    Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle uzmanlar tarafından belirtildiği üzere fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

    Bu merkezde çalışan personel, dünyanın gözünün üzerlerinde olduğunun farkında. Temennimiz, kolektif ve başarılı çalışmalarla, Merkezin insani ihtiyaç ve barışa azami katkı sağlaması. Temennimiz bu.

    Dolayısıyla Merkez'de görev alan personelin sorumlulukları büyüktür. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin değerli temsilcileri; tarihi, insani ve önemli bir misyon üstlenmiş bulunuyorsunuz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere "Mutabakata taraflarca uyulması en büyük arzumuzdur." Bu doğrultuda ortaya konulan ortak çalışma iradesi, tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla önlenebileceğini göstermektedir.

        Nitekim, tüm tarafların burada görev alacak temsilcilerini anlaşmanın imzalanmasının hemen ertesi günü, ivedilikle İstanbul'a göndermeleri, önemli ve samimi bir kararlılık göstergesi olmuştur. Bu bağlamda Müşterek Koordinasyon Merkezinin yapacağı çalışmaların kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasını temenni ediyoruz.

        Biz her fırsatta barıştan, huzurdan, diyalogdan yana olduğumuzu ifade ettik, etmeye ediyoruz.

        "TÜRKİYE OLARAK NATO'DAKİ SORUMLULUKLARINI DA YERİNE GETİRDİK"
        Sayın Cumhurbaşkanımız, gerginliğin başından itibaren çatışmanın önlenmesi, savaş çıktıktan sonra da ateşkesin sağlanması ve diplomatik çözüm için büyük bir çaba göstermiş, gayretlerini sürdürmüştür. Bu doğrultuda Türkiye olarak tüm Bakanlık ve kurumlarımız dengeli, itidalli ve kolaylaştırıcı yönde çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür, sürdürmektedir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, gerginliğin azaltılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını hedefliyoruz.

        Bu süreçte Türkiye olarak NATO'daki sorumluluklarını da yerine getirdik, getirmeyi de sürdüreceğiz. Türkiye'nin duruşunun, her iki ülke ile diyalog halinde olmasının doğruluğu ve önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

        Gıda krizinin önlenmesine ve uzmanlara göre gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak olan bu Merkez'de yapılacak çalışmalar, benzer şekilde enerji krizi ve diğer bazı sorunların çözümüne de model olabilir.

        Bu merkez ayrıca gıda krizinin önlenmesi ve Afrika'dan Avrupa ve Türkiye'ye olabilecek düzensiz göçün engellenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle sürece destek sağlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'a, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'a, katkı sağlayan tüm personele, BM görevlilerine ve ilgili Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve personeline teşekkür ediyoruz.

        Bu çalışmalar sırasında direktif ve kararlı duruşuyla çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

        Müşterek Koordinazyon Merkezinin tüm personeline de çalışmalarında başarılar diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler, Thank you, Spasiba, Dyakuyu…

        200'DEN FAZLA YERLİ VE YABANCI BASIN TAKİP ETTİ
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, basın mensuplarının yoğun ilgiyle karşılaştı. 200 civarında yerli ve yabancı basın mensubu, dünyanın merakla beklediği çözüm merkezinden gün boyu yayın yaptı.

        GEMİLER ANBEAN İZLENECEK
        İstanbul Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'daki limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini anbean takip edecek. Ukrayna limanlarında kalan tahılların dünya pazarına açılması için yüklü gemiler, Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden dünyaya ihracatı yapılacak.

        50 MİLYON TONLUK SEVKİYAT
        İlk geminin 2 hafta içerisinde hareket etmesi beklenirken, 20 milyon ton tahıl Karadeniz'de açılan güvenli koridor yoluyla dünyaya ulaşacak. İlerleyen zamanlara bu miktarın 50 milyon tona çıkması bekleniyor.

            MERKEZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
            Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüyle Birleşmiş Milletler'in (BM) planıyla Ukrayna ve Rusya tahılının dünya piyasalarına Karadeniz üzerinden sevk edilebilmesi için imzalar atıldı. Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından çıkacak tahıla ilişkin çalışmaların takibinin yapıldığı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı.

            Dünyaya nefes aldıran hattı takip edecek tahıl yüklü ilk gemi yakında Karadeniz'e açılacak. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden asker ve sivillerden oluşan 20 kişinin mesai yaptığı merkezde Rus ve Ukraynalı tarafların ihtiyaç duyulduğu takdirde bir araya gelmesi, diğer zamanlarda ayrı çalışma alanlarında bulunmasını sağlayacak şekilde planlama yapıldı.

            Dünyayı açlık tehlikesinden kurtaran imzaların atılmasıyla başta buğday olmak üzere tahılların fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Türkiye'nin diplomasi başarısı olarak ortaya çıkan ve dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılanan mutabakat ile gemilerin koridordan intikali taraflarca uzaktan takip edilebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fiyatların düşmeye devam edeceğini belirterek, "En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak, ortaya çıkabilecek kıtlıklar peşinen önlenecek" dedi.

            AYRI ODALARDA ÇALIŞACAKLAR
            Müşterek koordinasyon merkezinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşan sivil ve askerlerden oluşan 20 kişi mesai yapacak. Merkezin başında ilk etapta Türkiye'den bir amiral düzeyinde bir askeri yetkilinin de olması bekleniyor.

                Merkez, Rus ve Ukraynalı heyetlerin birbirinden ayrı çalışma odalarında mesai yapacağı şekilde planlanırken, taraflar ihtiyaç olması halinde bir araya gelecekler. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki ofiste bir de harekât merkezi yer alacak.



                RUSYA: ÇALIŞMA FORMATI DEVREDE
                Rusya Savunma Bakanlığı kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.

                Açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" denildi. Öte yandan Rus füzelerinin dün de Karadeniz kıyılarını vurduğu ileri sürüldü.

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