Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!
Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü yine Türkiye oldu. Tahıl sevkiyatı için yapılan görüşmeler sonrası sevkiyatın üssü olarak İstanbul seçildi. Öte yandan Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye taşınacak olan tahıllar gemilere yükleniyor.
27.07.2022 14:25 - Son Güncelleme: 27.07.2022 14:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması`na ilişkin, "Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul`da kurulacak merkezde yapılacak" açıklamasını yapmıştı.
"50 MİLYON TONA YAKIN TAHIL DÜNYA PİYASALARINA SUNULABİLECEK"
Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için İstanbul`da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor.