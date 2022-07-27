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Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü yine Türkiye oldu. Tahıl sevkiyatı için yapılan görüşmeler sonrası sevkiyatın üssü olarak İstanbul seçildi. Öte yandan Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye taşınacak olan tahıllar gemilere yükleniyor.

27.07.2022 14:25 - Son Güncelleme: 27.07.2022 14:25
Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye`den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul`da çözüldü.

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Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın himayelerinde, geçtiğimiz cuma İstanbul`da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması`na ilişkin, "Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul`da kurulacak merkezde yapılacak" açıklamasını yapmıştı.

Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

"50 MİLYON TONA YAKIN TAHIL DÜNYA PİYASALARINA SUNULABİLECEK"
Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için İstanbul`da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor.

Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl sevkiyatının iki hafta içerisinde başlayabileceğini, her ne kadar 4 aylığına yapılsa da anlaşmanın uzatılabileceğini açıkladı.

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