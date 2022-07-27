Tahıl sevkiyatının üssü İstanbul! İşte dünyanın merakla takip ettiği o tahıl gemileri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması`na ilişkin, "Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul`da kurulacak merkezde yapılacak" açıklamasını yapmıştı.