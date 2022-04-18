Üsteğmen Ömer Delibaş kimdir? Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit düştü! Acı haber yürekleri dağladı!

Üsteğmen Ömer Delibaş kimdir? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit düştü ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB).son dakika acı haberi duyurunca Üsteğmen Ömer Delibaş hayatına dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Peki Üsteğmen Ömer Delibaş neden şehit düştü, neler yaşandı?
ÜSTTEYMEN ÖMER DELİBAŞ KİMDİR, NEDEN ŞEHİT DÜŞTÜ?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.