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    Başkan Erdoğan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını yaptı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılış töreninde önemli mesajlar verdi...

    Medeniyetimizi yeniden ayağa kırmızı alarm kaldırıyoruz

    Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını yaptı. Şunları söyledi: 3 yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyetimiz İstanbul'un siluetine değer katan eser oldu. Müzemizde sergilenecek eserler İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan tematik bölümde 650 eser sergileniyor. Peygamber Efendimiz'in eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına kadar kıymetli eserler bulunuyor. Tarihimizin en kıymetli izlerini geleceğe taşıyacak bu müzenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını yaptı!
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