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    • Güncel
    • 25.12.2021 18:06
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    • 25.12.2021 18:06
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    Muharrem İnce'den CHP-HDP-İyi Parti ittifakına salvo: "Erken seçim" diyorlar, ortada aday yok

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den uzaklaştırdığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın ''erken seçim'' çağrısıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Seçim kararını verecek tek gücün Meclis'teki çoğunluk olduğunu belirten İnce, “Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, ‘erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok” ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    ’Erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok

    CHP haberleri.... Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

    İnce, konuşmasında Türkiye'de erken seçim için herhangi bir ortam olmadığını söyledi.

    HER ŞEY BAŞKAN ERDOĞAN'IN ELİNDE

    Erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan İnce, "Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit ama erken ya da geç. Şurada 1,5 yıl kadar zaman kaldı. Olacak yani" diye konuştu.

    ADAYLIK İÇİN GÜÇLÜ BİR İSİM OLDUĞUNU VURGULADI

    Türkiye'de herkesin demokrasiyi dillendirdiğini fakat bunda samimi olunmadığını ileri süren İnce, şöyle konuştu:

    "Türkiye'ye demokrasi isteyebilmen için önce partinde demokrasi olması lazım. Milletvekilleri özgür olmadan parlamento özgür olmaz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler önce siyasi partiler kanununun değişmesini istemelidir. Önce özgür milletvekili olacak ki demokrasiye adım atalım. Buradan başlamamız lazım. Allah'a şükür bizim partimizde böyle bir problem yok. Bizde partinin genel başkanını üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını da üyeler seçiyor. Bana, 'Genel başkan olarak aday olacak mısın?' diye soruyorlar, 'Aday olmayı düşünüyorum, olacağım ama üyeler karar verecek. Belki bir başka arkadaşımız da aday olacak. Bugün için Muharrem İnce şanslı olabilir, yarın başka bir şey. Onun için siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez."

    "ORTADA ADAY YOK"

    Erken seçim isteten muhalefet partilerinin ortada adayları olmamasını eleştiren İnce, "Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, 'erken seçim' diyorlar, ortada aday yok. Memleket Partisi'nin böyle bir sorunu yok. Üyelerin önüne sandığı koyacağız, sandıktan kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayımız o olacak" diye konuştu.

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