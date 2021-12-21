İBB'yi borç batağına sürükleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, verdiği Noel yemeğinde portakal soslu karides ikram etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklenirken CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde zabıtalarla buluştuğu programda bütçenin yetersizliğinden yakındığı bir konuşma yapmıştı.
Bu konuşmanın üzerine verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada gündem olan İmamoğlu, sert tepki aldı.
'ACİL' BÜTÇE REVİZYONU İSTEDİ
Bütçeden şikayetçi olduğu konuşmasında '15 milyar' kadar zararda olduklarını öne süren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz."
HRİSTİYAN DİNİ TEMSİLCİLERİNE NOEL YEMEĞİ
Bu konuşmasından kısa bir süre sonra Hıristiyan toplumunun temsilcilerine Noel yemeği veren İmamoğlu'nun menüsü sosyal medyada gündem oldu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.
"AMA O KADAR AÇLIK EDEBİYATININ ARDINDAN BU MENÜ"