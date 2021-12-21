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    • Güncel
    • 22.12.2021 00:47
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    • 22.12.2021 01:12
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    İBB'yi borç batağına sürükleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, verdiği Noel yemeğinde portakal soslu karides ikram etti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2.5 yıl içerisinde dev borç yükü getiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, bu kez de Noel yemeği skandalıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 'bütçeye acil revizyon' isteyen ve yaklaşık 15 milyar zararda olduklarını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada vatandaşların tepkisini aldı. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü, İmamoğlu'nun 'bütçe' açıklamalarıyla örtüşmediği gerekçesiyle eleştirildi. Haberin detayları...

    İmamoğlu’nun Noel yemeği menüsü sert tepki gördü

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklenirken CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde zabıtalarla buluştuğu programda bütçenin yetersizliğinden yakındığı bir konuşma yapmıştı.

    Bu konuşmanın üzerine verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada gündem olan İmamoğlu, sert tepki aldı.

    'ACİL' BÜTÇE REVİZYONU İSTEDİ

    Bütçeden şikayetçi olduğu konuşmasında '15 milyar' kadar zararda olduklarını öne süren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

    "1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz."

    HRİSTİYAN DİNİ TEMSİLCİLERİNE NOEL YEMEĞİ

    Bu konuşmasından kısa bir süre sonra Hıristiyan toplumunun temsilcilerine Noel yemeği veren İmamoğlu'nun menüsü sosyal medyada gündem oldu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.

    "AMA O KADAR AÇLIK EDEBİYATININ ARDINDAN BU MENÜ"

        Gazeteci Zafer Şahin CHP'li ismin lüks davetini, "Portakal Soslu Karides! İstanbul'da bir Noel yemeğinin menüsü. Organizasyon doğru...Yapılması iyi olmuş. Ama o kadar açlık edebiyatının ardından bu menü!! Bilemedim şimdi" ifadeleriyle yorumladı.

        "PARİS BELEDİYESİ BİLE 'PORTAKAL SOSLU KARİDES' İLE NOEL KUTLAMIYOR"

        Türkiye-Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene de, "Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor... İstanbul nimet nimet!" değerlendirmesinde bulundu."

        CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

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        Haberler Güncel İBB'yi borç batağına sürükleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, verdiği Noel yemeğinde portakal soslu karides ikram etti
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