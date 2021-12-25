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    • 25.12.2021 11:03
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    • 25.12.2021 11:10
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    CHP Kandil'in yörüngesinde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste?

    Televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi. Gezi olaylarında ülkede kaos yaratmak isteyenlerin finansörü olan Osman Kavala ve "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına soyunan Kılıçdaroğlu, “Neden hapisteler?” dedi.

    Selahattin Demirtaş neden hapiste

    Televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

    Ekonomik gelişmeler, yeni model, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri daha sonra soruları yanıtladı.

    "HDP GELECEK HAFTA BİZDEN RANDEVU İSTEDİ"
    HDP ile ittifak görüşmelerinin sorulduğu Kılıçdaroğlu, "HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

    "OSMAN KAVALA, SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?"
    Konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, dün tutukluluk halinin devamına yeniden karar verilen Osman Kavala ile tutuklu yargılanan bir başka isim HDP'li Selahattin Demirtaş için tepki gösterdi.

        "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca" ifadelerini kullandı.

        KAVALA: "PKK RASYONEL SİYASET YAPMA KAPASİTESİNE SAHİP BİR ÖRGÜT"
        Osman Kavala; 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinin ardından terör örgütü PKK'ya yakın olduğu ifade edilen İMC Televizyonu'na katıldı.


        Osman Kavala, 4 Ağustos 2015 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; "Her ne kadar bazıları PKK'yı İŞİD'le veya buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de, şu anda PKK rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt. Bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar.." dedi.

        "SİLAHLI MUHALEFET HAREKETİNİN DE SİYASETİ BELİRLEMEDE ÖNEMLİ ROLÜ OLUYOR"
        Osman Kavala; "Hükümetin büyük sorumluğu var ama bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rolü oluyor" iddiasında bulundu.

        KAVALA: "(PKK) MİLİTANLARIN SİLAHLARINI BIRAKMAK İÇİN TÜRKİYE'DEN AYRILMALARINA İHTİYAÇ VAR MI?"
        Osman Kavala, 2 Nisan 2013 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; "Bundan sonra acaba (PKK) militanların silahlarını bırakmak için Türkiye'den ayrılmalarına ihtiyaç var mı?" ifadelerini kullandı.

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        Selahattin Demirtaş neden hapiste
        Haberler Güncel CHP Kandil'in yörüngesinde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste?
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