Döviz kurunun sürekli düşmesi muhalif medyanın yüzünü de düşürdü!

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.
ÇOK ÜZÜLDÜLER!
Dolardaki sert düşüş ise döviz sevdalılarını çok üzdü. Gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.
MUHALEFETİN RENGİ ATTI
Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin düşüşe tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu.
YÜZLER DÜŞTÜ
Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.