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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 22.12.2021 13:41
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    • 22.12.2021 13:42
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    Döviz kurunun sürekli düşmesi muhalif medyanın yüzünü de düşürdü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor. Türk lirasının değerlenmesiyle birlikte dolar ve eurodaki büyük düşüş muhalif medyanın morallerini ise bozdu. Televizyon programlarında Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan ve Ebru Baki'nin yüzü asık morallerin sıfır olduğu anlar kameralara böyle yansıdı. İşte doların düşüşüyle rengi solanlar...

    Doların düşmesi muhalif medyanın yüzünü de düşürdü!

    Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.

    ÇOK ÜZÜLDÜLER!

    Dolardaki sert düşüş ise döviz sevdalılarını çok üzdü. Gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.

    MUHALEFETİN RENGİ ATTI

    Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin düşüşe tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu.

    YÜZLER DÜŞTÜ

    Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.

        ŞİRİN'İN DE RENGİ ATMIŞTI

        Baki'nin konukları tarafından piyasa yorumları yapılırken kendisinin kur düşüşleri karşısında yüzü düştü. O anlar kameralara yansıdı. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Halk TV'de yayın yapan Şirin Payzın da aynı yüz ifadeleriyle programını bitirmişti.

        MUHALEFETİN MORALİ BOZULDU
        Yukarı yönlü ufak bir harekette hemen goygoya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı isimler sessizliğe gömülürken CHP'nin kanalı Halk TV'de moraller bozuldu.

        HALK TV'DE SURATLAR 5 KARIŞ
        Şirin Payzın, Emin Çapa, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve Barış Terkoğlu'nun katıldığı yayında doların düşünü değerlendiren isimlerin suratlarının asık olduğu görülürken ekranda "Örtülü faiz artırımı mı?" şeklinde komik bir KJ yer aldı.
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        Haberler Güncel Döviz kurunun sürekli düşmesi muhalif medyanın yüzünü de düşürdü!
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