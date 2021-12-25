Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Gerçekten bugün Gaziantep bir başka. Dışarda da 10 binlerce Gaziantepli bizi bekliyor. Hemen konuşmaya başlayıp onları da bekletmeyeceğiz. Kuruluşundan bu yana Gaziantep teşkilatında yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dava o dava erlerini cennetine kabul etsin. Bu eser ve yatırımların hayata geçmesine destek olan herkese teşekkür ediyorum.
Elbette 81 vilayetimizi eşit şekilde seviyoruz. Gölgelerin üzerimize en çok geldiği zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Ancak tarihiyle kahramanlık hikayeleriyle Gaziantep'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri bulunuyor. Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6 bin 317 yiğidini toprağa vermiş kahraman ve cefakar bir şehirdir. Antep ayrıca 2002'den beri bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir.
Evet TeknoFest gençlik size sesleniyorum. Siz haklısınız ve bu haklılığınızı 2023'e kadar sürdürmelisiniz. Antep, gazilik payesiyle çetin mücadeleler neticesinde müşerref olmuştur. Atatürk şöyle demiştir: 'Bu Türk şehri kendi imkanlarıyla kurtuluşunu sağladı. Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki onlar sadece Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar.'
(Salondaki pankart) Gençlik, ilginç bir noktayı yakalamış, "Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Yine haklı çıktın."
Nüfusunun dörtte birini şehit veren Antep'in kurtuluşunun 100'üncü yılının gururunu yaşıyoruz. Şahinbey'den Karayılan, Özdemir Bey'den Albay İrfan Bey'e kadar tüm kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum.
Gaziantep nasıl o zaman milletimize umut aşılamışsa, bugün de sanayiye katkısıyla örnek olmaktadır. Gaziantep'in yatırımda, büyümede yine Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Şehrimiz başarılarıyla gurur kaynağı olmuştur. Tüm dünyada pandemi nedeniyle karamsarlık hakimken, muhalefet yangına körükle giderken hatırlayın onlar 'yandık, bittik, öldük' diyerek üreticimizin moralini bozmaya çalışmıştı.
Tam kapanma çağrısıyla ekonomimizi kontak kapatmaya zorladılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirme hesabını yaptılar. Türkiye'yi yurtdışına şikayet ettiler, büyükelçilere mektup yazdılar. Önce siz ne yapıyorsunuz onu anlatın. Her tarafı kanalizasyonlar alıp götürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
STANDLARI ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan, havalimanından şehir merkezine geçerken yol üzerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Birliği üyeleri tarafından açılan standı ziyaret etti.
Erdoğan, ziyarette ürünlere ilişkin bilgi aldı, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI
Başkan Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan çocuklara hediye verdi, fotoğraf çektirdi.
SANATÇILARI DİNLEDİ
Erdoğan, havalimanında sanatçıların seslendirdiği eserleri dinledi.