Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gerçekten bugün Gaziantep bir başka. Dışarda da 10 binlerce Gaziantepli bizi bekliyor. Hemen konuşmaya başlayıp onları da bekletmeyeceğiz. Kuruluşundan bu yana Gaziantep teşkilatında yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dava o dava erlerini cennetine kabul etsin. Bu eser ve yatırımların hayata geçmesine destek olan herkese teşekkür ediyorum.

Elbette 81 vilayetimizi eşit şekilde seviyoruz. Gölgelerin üzerimize en çok geldiği zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Ancak tarihiyle kahramanlık hikayeleriyle Gaziantep'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri bulunuyor. Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6 bin 317 yiğidini toprağa vermiş kahraman ve cefakar bir şehirdir. Antep ayrıca 2002'den beri bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir.

Evet TeknoFest gençlik size sesleniyorum. Siz haklısınız ve bu haklılığınızı 2023'e kadar sürdürmelisiniz. Antep, gazilik payesiyle çetin mücadeleler neticesinde müşerref olmuştur. Atatürk şöyle demiştir: 'Bu Türk şehri kendi imkanlarıyla kurtuluşunu sağladı. Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki onlar sadece Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar.'