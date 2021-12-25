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    • 25.12.2021 12:22
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    CHP'deki adaylık krizinde Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Yemin ederim oyumu Erdoğan'a veririm!

    CHP'deki adaylık krizinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında büyük çekişme yaşanırken CHP'li yazarlar da saflarını net olarak belli etmeye başladı. Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen Ayşe Deniz Yurdakul, "Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’deki adaylık krizinde Kemal Kılıçdaroğlu’na rest

    CHP'deki adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için çabalıyor.


    ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ
    İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sıcak bakmadığını defalarca dile getirmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden adaylık sinyali vermiş, "İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. " demişti.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA REST
    Adaylık yarışında bu gelişmeler yaşanırken CHP'li yazarlar da saflarını net olarak belli etmeye başladı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Ayşe Deniz Yurdakul'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM
        Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinirli ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi.



        KIRIKKANAT'TAN BEĞENİ İLE DESTEK


        Yurdakul'a CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da destek verdi. Kırıkkanat, Yurdakul'un tweetini beğendi.

        "9 SEÇİM KAYBETTİ BİZDEN HELALLİK İSTESİN"
        Daha önce de adalık yarışında İmamoğlu'nun destekleyen Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesini eleştirerek, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullanmıştı.

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