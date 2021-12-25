CHP'deki adaylık krizinde Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Yemin ederim oyumu Erdoğan'a veririm!

CHP'deki adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için çabalıyor.
ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ
İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sıcak bakmadığını defalarca dile getirmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden adaylık sinyali vermiş, "İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. " demişti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA REST
Adaylık yarışında bu gelişmeler yaşanırken CHP'li yazarlar da saflarını net olarak belli etmeye başladı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Ayşe Deniz Yurdakul'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.