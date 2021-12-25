CHP'deki adaylık krizinde Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Yemin ederim oyumu Erdoğan'a veririm!

OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM

Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinirli ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi.





KIRIKKANAT'TAN BEĞENİ İLE DESTEK