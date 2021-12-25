Akşener'in ekonomisti Durmuş Yılmaz "alım fırsatı" diye dolara yönlendirdiği vatandaşları yüzde 18 zarar ettirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Kur Korumalı Vadeli Mevduat tedbirini açıkladığı 20 Aralık akşamı, dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. 20 Aralık saat 11.30 civarında 18,3 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesine ulaşan dolar, akşam gelen açıklamanın ardından hızla düştü.

'ALIM FIRSATI' DİYEREK VATANDAŞI DOLARA YÖNLENDİRDİ

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, o akşam kurdaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın'ın sunduğu, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun sabit konuk oldukları "Sözüm Var" programına katıldı. Düşüşün sürdüğü saat 22.15'te Terkoğlu, Yılmaz'a "Sizce yarın uyananlar doların düştüğünü mü görecekler yoksa bu ateşin sadece bir geceliğine söndüğünü ve tekrar eski hâline döndüğünü mü?" sorusunu yöneltti. Bu soruya Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır. Başka hiçbir şey değildir. Önceki müdahaleler nasıl alım fırsatı yarattıysa bu da öyledir. Yarın sabah benim tahminim bu iş kaldığı yerden devam edecektir." yanıtını verdi.

DOLAR DÜŞMEYE DEVAM ETTİ

Böylece Durmuş Yılmaz doların çakıldığı akşam, vatandaşı "sabah yeniden yükselecek" iddiasıyla dolara yönlendirmeye çalıştı. Yılmaz'ın "alım fırsatı" ifadesini kullandığı saat 22.15'te dolar kuru 14,3 TL seviyesindeydi. O gece 01.10 sularında 11,1 TL'ye kadar gerileyen dolar, 23 Aralık günü sabah saatlerinde 10,3 TL seviyesine indi. Durmuş Yılmaz'ın "alım fırsatı" iddiasına güvenip dolara yatırım yapanlar yaklaşık yüzde 18 zarar etmiş oldu.