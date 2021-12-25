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    • 25.12.2021 10:36
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    • 25.12.2021 10:48
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    Akşener'in ekonomisti Durmuş Yılmaz "alım fırsatı" diye dolara yönlendirdiği vatandaşları yüzde 18 zarar ettirdi!

    Başkan Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası Kur Korumalı Vadeli Mevduat tedbirini açıkladığı 20 Aralık akşamı, dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. 20 Aralık saat 11.30 civarında 18,3 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesine ulaşan dolar, son günlerde 10-11 lira bandında seyrediyor. Dolarda sert düşüş yaşanan gece 'Alım fırsatı, sabah yükselecek' diyerek vatandaşı dolara yönlendiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, kendisine güvenen vatandaşı yüzde 18 zarar ettirdi. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada "Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder." dedi.

    Vatandaşı yüzde 18 zarar ettirdi
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Kur Korumalı Vadeli Mevduat tedbirini açıkladığı 20 Aralık akşamı, dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. 20 Aralık saat 11.30 civarında 18,3 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesine ulaşan dolar, akşam gelen açıklamanın ardından hızla düştü.

    İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan dolarla ilgili tepki çeken yorum

    'ALIM FIRSATI' DİYEREK VATANDAŞI DOLARA YÖNLENDİRDİ
    Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, o akşam kurdaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın'ın sunduğu, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun sabit konuk oldukları "Sözüm Var" programına katıldı. Düşüşün sürdüğü saat 22.15'te Terkoğlu, Yılmaz'a "Sizce yarın uyananlar doların düştüğünü mü görecekler yoksa bu ateşin sadece bir geceliğine söndüğünü ve tekrar eski hâline döndüğünü mü?" sorusunu yöneltti. Bu soruya Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır. Başka hiçbir şey değildir. Önceki müdahaleler nasıl alım fırsatı yarattıysa bu da öyledir. Yarın sabah benim tahminim bu iş kaldığı yerden devam edecektir." yanıtını verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki

    DOLAR DÜŞMEYE DEVAM ETTİ
    Böylece Durmuş Yılmaz doların çakıldığı akşam, vatandaşı "sabah yeniden yükselecek" iddiasıyla dolara yönlendirmeye çalıştı. Yılmaz'ın "alım fırsatı" ifadesini kullandığı saat 22.15'te dolar kuru 14,3 TL seviyesindeydi. O gece 01.10 sularında 11,1 TL'ye kadar gerileyen dolar, 23 Aralık günü sabah saatlerinde 10,3 TL seviyesine indi. Durmuş Yılmaz'ın "alım fırsatı" iddiasına güvenip dolara yatırım yapanlar yaklaşık yüzde 18 zarar etmiş oldu.

    'TAVSİYE' DEĞİL 'YÖNLENDİRME'
    Önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda eleştirileri yanıtlayan Yılmaz'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Dolardaki düşüşün bir "alım fırsatı" olduğunu ve "artışın kaldığı yerden devam edeceğini" söylediğini kabul eden Yılmaz bununla bir "al-sat tavsiyesi" yapmadığını sadece "yön gösterdiğini" belirtti. Vatandaşı zarara sokan İyi Partili Yılmaz, sosyal medyada "Bir de ülkeyi yönetseler ne olurdu" yorumlarına neden oldu.

    IMF TEMSİLCİLERİYLE GİZLİ BULUŞMA
    Eylül 2019'da CHP'li Faik Öztrak ve İyi Partili Durmuş Yılmaz, Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle Ankara'da bir otelde kamuoyundan gizli olarak buluşmuş, bu görüşme daha sonra ifşa olmuştu. Gizli görüşmeden bir süre sonra Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yayınına çıkan Yılmaz, Türkiye'nin dövize ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bana göre bu kaynak ancak IMF'nin gözetim ve denetimi sağladığı bir ortamda olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        SPEKÜLASYON YAPTI DOLAR YÜKSELDİ
        "Alım fırsatı" yönlendirmesiyle tepki çeken Yılmaz, geçen ay da doların tansiyonunu yükselten spekülasyonuyla gündeme gelmişti. TBMM Bütçe Komisyonu'nda 19 Kasım günü yaptığı konuşmada "Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazete'yi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak." diyen İyi Partili Yılmaz'ın bu iddiasını HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyaya taşımış, oluşan panik havası doları bir anda 10,83'ten 11,27'ye kadar çıkartmıştı.

        ERDOĞAN SERT ÇIKTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        Vatandaşın Türk Lirasına güvendiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Öncelikle son gelişme bütün vatandaşlarımızın aslında Türk Lirası'na güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda, Türk Lirasına 'kaybettum ama Türk Lirası değer kazansın yeter bağa" dedi. Bu güzel göstergeydi. Altyapı, üretim altyapı ve finansal sektörümüzün sağlamlığından gücünü alıyor Türk Lirası" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan'ın gündeminde TL'nin değer kazanmasını hazmedemeyip vatandaşa 'dolar alın' çağrısı yapan eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz da vardı.



            "Ana muhalefet ve yavruları daha çok Dolar ve Avro'ya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar Doları baz alarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ciddi yanlış" diyen Başkan Erdoğan, Durmuş Yılmaz'ı işaret ederek, "Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış birisinin 'Buradan taviz vermeyin, Türk Lirası kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin, yakışmıyor" şeklinde konuştu.

            "GERİ ADIM ATMAYA KALKTI AMA BU MİLLET YUTMAZ"
            İYİ Partili Yılmaz'ın gelen tepkiler üzerine çark etmesini de örnek gösteren Erdoğan, "Daha sonra geri adım atmaya kalktı ama bu millet yutmaz" ifadelerini kullandı.

            "BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"
            Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

            Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçek dışı, yanıltıcı, maksatlı olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır. Birkaç saat içerisinde çıktı. Sözkonusu beyan ve iddialar kanunlarımıza aykırıdır. Merkez Bankası'nın itibarını kırabilecek asılsız haber yayamazsınız, piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız, finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur. Burada af yok. Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.

            BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Evin dairesindeki kapısının ayakkabasıyla ne dalga geçtiler. Biz savunduk. Gayri millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder.

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