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    • 24.12.2021 11:19
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    Terör örgütü PKK propagandası yapan dernek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı! 'İBB'de işe başladılar' iddiası

    Son dakika haberi... Eli kanlı terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle Din Adamları Yardımlaşma Derneği üyesi 23 zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Derneğin kamu kuruluşlarına sızma çalışmalarına da iddianamede yer verildi. Sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girmesi sağlandı. İddiaya göre, maaşlarının bir kısmını derneğe aktarıyor, dolaylı olarak teröre destek veriyorlardı. Zanlılar, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını terörist ailelerine dağıtmakla da suçlanıyor.

    Dağdan İBB’ye!

    Yerel seçimlerde Kandil'den gelen talimatla HDP'nin oyları CHP'ye kaydı, CHP'li Ekrem İmamoğlu ittifak oylarıyla İBB'nin başına geçti. Koltuğa gelir gelmez ilk ilk on binlerce kişiyi işten çıkaran İmamoğlu, sandıkta HDP'nin oylarını aldığı için söz verdiği üzere belediyedeki kadrolara HDP referanslı militanları doldurdu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. 9'u tutuklu 23 dernek üyesi hakkında hazırlanan iddianmede derneğin amacının Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp, terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtildi.

    KANDİL'DEN GELİP VAAZ VERDİLER
    Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.

    İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarıldı.


    İBB'YE GASSAL OLARAK İŞE ALINDILAR
    Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıktı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade edildi. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getirildi.

    Şüpheli Mehmet İ. ifadesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınmamda DİAYDER dernek yöneticileri referans olmuşlardır. Benimle birlikte o dönemde 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Birlikte işe girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylüyorlardı" dedi.

        CUMHURBAŞKANINA KARŞI CİHADA ÇAĞIRDI
        Sabah'ın haberine göre iddianamede, Lütfi B. isimli şüphelinin dernek mescidinde verdiği Kürtçe vaazında, "Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.
        Sanıkların yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

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