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    • 25.12.2021 21:06
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 koronavirüs vakası tespit edildi. 145 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

    HATIRLATMA DOZU VE TEDBİR ÇAĞRISI
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE" ifadelerini kullandı.

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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