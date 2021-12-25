Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.



HATIRLATMA DOZU VE TEDBİR ÇAĞRISI

Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE" ifadelerini kullandı.