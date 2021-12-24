SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda ipleri koparacak hamle! Kılıçdaroğlu HDP'ye randevu verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı onurlu bir görev

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada çok çarpıcı açıklamlar yaptı ve adeta Millet İttifakı'nda ipleri koparan sözleri söyledi.
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
Kılıçdaroğlu'na toplantıda sorulan sorulardan en dikkat çekici olanı cumhurbaşkanığı adaylığı sorusuydu. CHP Genel Başkanı, bu soruya "Onurlu bir görev, ittifak kabul ederse elbette" dedi.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA İPLERİ KOPARACAK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanuı adaylığına sıcak baktığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili söyledikleri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak cinsten.
Hem ittifakta HDP'ye karşı olan hem de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan Akşener, CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerinden sonra ittifakta bağları koparacak. Kılıçdaroğlu HDP'yle ilgili şunları söyledi "HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz"