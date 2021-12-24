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    • 24.12.2021 14:04
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    SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda ipleri koparacak hamle! Kılıçdaroğlu HDP'ye randevu verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı onurlu bir görev

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde ipler koptu kopacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile gelecek hafta görüşeceklerini açıkladı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için "onurlu bir görev" ifadesini kullandı. Bununla birlikte Meral Akşener ise hem HDP'ye hem de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı. İşte Millet İttifakı'nda ipleri koparacak hamle....

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu-Akşener arasında ipler kopuyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada çok çarpıcı açıklamlar yaptı ve adeta Millet İttifakı'nda ipleri koparan sözleri söyledi.

    SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
    Kılıçdaroğlu'na toplantıda sorulan sorulardan en dikkat çekici olanı cumhurbaşkanığı adaylığı sorusuydu. CHP Genel Başkanı, bu soruya "Onurlu bir görev, ittifak kabul ederse elbette" dedi.

    CHP-İYİ PARTİ ARASINDA İPLERİ KOPARACAK AÇIKLAMA
    Cumhurbaşkanuı adaylığına sıcak baktığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili söyledikleri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak cinsten.

    Hem ittifakta HDP'ye karşı olan hem de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan Akşener, CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerinden sonra ittifakta bağları koparacak. Kılıçdaroğlu HDP'yle ilgili şunları söyledi "HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz"
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda ipleri koparacak hamle! Kılıçdaroğlu HDP'ye randevu verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı onurlu bir görev
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