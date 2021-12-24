SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda ipleri koparacak hamle! Kılıçdaroğlu HDP'ye randevu verdi: Cumhurbaşkanlığı adaylığı onurlu bir görev

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA İPLERİ KOPARACAK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanuı adaylığına sıcak baktığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili söyledikleri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak cinsten.

Hem ittifakta HDP'ye karşı olan hem de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan Akşener, CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerinden sonra ittifakta bağları koparacak. Kılıçdaroğlu HDP'yle ilgili şunları söyledi "HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz"