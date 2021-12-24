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    • 24.12.2021 22:59
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    • 24.12.2021 23:13
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    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Akşam yalan, sabah yalan, hayatı yalan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da verdiği 'bedava elektrik' sözünü değerlendirdi. Adana ve Ankara belediyelerinin CHP yönetiminde olduğunu belirten Erdoğan, 'hadi elektriği bedava verin' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve "Hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Siyaset yalanı bu kadar kaldırmaz" dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun hayatı yalan!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



    Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da verdiği 'bedava elektrik' sözü de vardı.



    Elektriğin üretiminin belediyelerde olmadığının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Böyle bir imkanı yakalasan dahi elektriği bedava verme hakkına sahip değilsin" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

    Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    İhracatçılarımıza ileri vadeli kur verilmesi suretiyle döviz kurundaki belirsizliğe karşı korunmasını sağlayacağız. Amacımız cari açığı yüksek üretim ve ihracat açığı ile düşürmek, hatta cari fazlaya geçmektir. Bay Kemal bu işlerden anlamıyor. Bu ara Şanlıurfa'ya gitti. İstediği kalabalığı karşısında göremeyince ileri geri savruldu. 'Buranın belediyesini bize verin, biz size Şanlıurfa'nın çiftçisine elektiriği bedavaya vereceğiz'. Bay Kemal elektriğin üretimi belediyelere mi ait? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üretimidir elektrik. Zaten gelemezsin de, böyle bir imkanı yakalasan dahi elektriği bedava verme hakkına sahip değilsin. Ondan sonra Adana'da herkes dedi ki, belediye size ait, hadi elektriği bedava verin. Hadi ver. Elini kolunu bağlayan yok. Adana Belediyesi sizde. Hadi ücretsiz olarak verin. Adana çiftçisi bol olan şehrimiz. Hep ata ata geldiniz buraya kadar. Bundan sonra bu atmalar da tutmayacak.



    AYDIN'DA NE VAAD EDECEKSİN?
    Şimdi Aydın'da neyi vaad edeceksin? Hadi onlara da söyle. Bugüne kadar yalanla, dolanla geldin. Ankara Belediyesi de sizde. Hadi bedava verirsen ver. Seçim öncesi bedava sudan bahsediyorlardı. Meclisleri alamadıkları için, hadi gelin kılpayı bir şey verelim diyorlar. Cüzi bir şeyle bunu da müsaade edip gönderiyorlar.

    SİYASET BU KADAR YALAN KALDIRMAZ!
    Hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Siyaset yalanı bu kadar kaldırmaz. Şimdi kalkıyor daha gelmeden Cumhurbaşkanı olarak tavsiyem şudur; daha siz Cumhurbaşkanınızı belirleyemediniz. Zillet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklayın da bilelim.



        NE OLMUŞTU?
        Kılıçdaroğlu, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" demişti.

        'BEDAVA ELEKTRİK' SÖZÜ SORULUNCA TERS KÖŞE OLDU
        Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında, bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.

        YOKUŞA SÜRDÜ: "ADANA'DA BÖYLE TAŞLIK ARAZİ YOK"
        Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." dedi.

        ERDOĞAN'DAN BELEDİYECİLİK DERSİ
        Başkan Erdoğan, konuya ilişkin bir başka açıklamasında "Genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akibetini kestirmek mümkündür. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması." şeklinde konuşmuştu.
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