Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Akşam yalan, sabah yalan, hayatı yalan





NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" demişti.



'BEDAVA ELEKTRİK' SÖZÜ SORULUNCA TERS KÖŞE OLDU

Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında, bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.



YOKUŞA SÜRDÜ: "ADANA'DA BÖYLE TAŞLIK ARAZİ YOK"

Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." dedi.