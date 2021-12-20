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    • 20.12.2021 16:15
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    • 20.12.2021 19:27
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    PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun Millet İttifakına sokak talimatı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Skandal sözler...

    Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakına skandal bir talimatta bulundu. CHP - İYİ Parti'ye çağrıda bulunan teröristbaşı Karasu, "Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Gündemi sarsan teröristbaşının sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a asılsız ithamlarla saldırarak, "Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde" sözlerini sarf etti. PKK elebaşının Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının benzerliği, CHP ve Kandil ilişkisini bir kez daha ortaya koydu. Kaos isteyenlerin söylemleri planlan tuzağı ele veriyor...

    Teröristbaşı Karasu’un emri sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

    Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, halkın sokağa dökülmesi gerektiğini belirterek muhalefete çağrıda bulundu. İktidarı düşürmek için halkın ayaklanması gerektiğini belirten Karasu, "Toplumun çoğunluğu bu iktidara, bu ittifaka karşı. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir ara diyorlardı ya işte Türk İslam sentezi MHP, yine böyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bu iktidar böyle bir iktidar. Yani bu amacını mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Bu açıdan muhalefetin hep 'seçim seçim' demesi biraz kendini kandırmadır.

    PKK elebaşı Karasu'dan Millet İttifakına talimat: CHP, HDP İyi Parti birleşin

    'HAREKETE GEÇİN' TALİMATI

    Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu.

    AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyolar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor'. SİHA operasyonlarında ağır kayıplar veren örgütün elebaşı Karasu Rusya ve ABD'ye 'Bölgeyi uçuşa kapatın' çağrısı yaptı.

        TEZKEREYE 'HAYIR' PKK'YI SEVİNDİRDİ

        Son dakika haberleri... CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP'nin 'Hayır' kararına HDP'nin ardından PKK'dan övgüler geldi. PKK elebaşlarından CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek "Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

        Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından tansiyonu yükselten sözler sarf etti.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, son derece tehlikeli iddialarda bulunurak, "Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın" dedi.

        "ERDOĞAN ÇATIŞMA YARATMA PEŞİNDE"

        Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

        "Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.

        Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.

        "HERKES NEREDE DURDUĞUNU SÖYLEMELİ"

        Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!"

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        Haberler Güncel PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun Millet İttifakına sokak talimatı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Skandal sözler...
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