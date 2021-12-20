PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun Millet İttifakına sokak talimatı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Skandal sözler...

"Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.

Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.

"HERKES NEREDE DURDUĞUNU SÖYLEMELİ"