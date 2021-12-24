CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık golü! Destek beklediği Selahattin Demirtaş adaylığa göz kırptı

Son dönemde erken seçim çağrılarını artıran muhalefet, sürekli olarak seçim çağrısı yapmasına rağmen henüz adayını belirleyemedi. Her fırsatta aday olmak istediğini yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarından beklediği desteği bulamadı. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin adaylığına yanaşmaması üzerine HDP ile flörte giren Kılıçdaroğlu'nu şoka sokacak yeni bir gelişme yaşandı. Terör eylemlerine verdiği destek nedeniyle Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı.
"MUHALEFETİN ADAYI OLSAM..."
Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından seçimlere yönelik yaptığı açıklamalarda, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor" dedi.
Hem muhalefete birlik çağrısı yapan hem de iktidarı eleştiren Demirtaş'ın açıklaması şöyle: "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor. Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız."