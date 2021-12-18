Son dakika: CHP'li İBB, PKK'lılardan sonra FETÖ'nün mahrem abilerini de işe aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kandil'in arka bahçesi oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İBB'de yeni bir bomba daha patladı.