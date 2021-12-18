Son dakika: CHP'li İBB, PKK'lılardan sonra FETÖ'nün mahrem abilerini de işe aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kandil'in arka bahçesi oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İBB'de yeni bir bomba daha patladı.
İBB PKK VE FETÖ İLİŞKİSİ
İBB'nin Personel yönetim şirketinde işe alınan isimlerden Musa Ç.'nin örgüte eleman yetiştiren mahrem abilerinden olduğu belirlendi.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade veren bir zanlı Musa Ç.'nin FETÖ içerisinde Murat kod ismini kullandığını, askeri lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere ev abiliği yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.
İBB'DE İŞE ALINAN DHKP-C BAGLANTILI MURAT K.
Sabah'ın haberine göre, Oktay T., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Şirketinde işe alındı.FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli Oktay T.'nin "FETÖ/PDY içerisinde ev abisi olarak görev yaptığı" şeklinde ifade verdi.