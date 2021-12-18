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    • 18.12.2021 13:51
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    Son dakika: CHP'li İBB, PKK'lılardan sonra FETÖ'nün mahrem abilerini de işe aldı

    Terörün siyasi ayağı HDP ile seçim ittifakına giden CHP'nin İstanbul'daki kadroları terör örgütü üyeleriyle doldurduğu ortaya çıkmıştı. Skandalların bitmediği Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde İBB'de şimdi de FETÖ'cülerin işe alındığı ortaya çıktı. İBB'de işe alınan FETÖ'cülerin arasında, FETÖ'nün örgüt evlerinde TSK'ya eleman sızdırmak için mahrem abilik yapan isimler olduğu deşifre edildi. İşte o isimler...

    FETÖ’nün mahrem abileri İBB’de

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kandil'in arka bahçesi oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İBB'de yeni bir bomba daha patladı.

    İBB PKK VE FETÖ İLİŞKİSİ

    İBB'nin Personel yönetim şirketinde işe alınan isimlerden Musa Ç.'nin örgüte eleman yetiştiren mahrem abilerinden olduğu belirlendi.

    FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade veren bir zanlı Musa Ç.'nin FETÖ içerisinde Murat kod ismini kullandığını, askeri lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere ev abiliği yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

    İBB'DE İŞE ALINAN DHKP-C BAGLANTILI MURAT K.

    Sabah'ın haberine göre, Oktay T., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Şirketinde işe alındı.FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli Oktay T.'nin "FETÖ/PDY içerisinde ev abisi olarak görev yaptığı" şeklinde ifade verdi.

        İBB'DE İŞE ALINAN DHKP-C BAGLANTILI MURAT K.

        TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ İBB'DE İŞE GİRDİ

        15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ordudan atılan Mustafa G.'de İBB'de işe alınan isimler arasında yer aldı. Mustafa G. İBB iştiraki olan İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi şirketinde işe alındı.

        Üsteğmen olarak görev yaparken TSK'dan ihraç olan zanlı, gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı şartı uygulanan eski üsteğmen hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifada veren iki örgüt üyesi Mustafa G.'nin "FETÖ/PDY içerisinde örgüt evlerine gittiği, ev abisi/sorumlusu olarak görev yaptığını" anlattı.

        İBB'DE İŞE ALINAN FETÖ ÜYESİ ESKİ ÜSTEĞMEN MUSTAFA G.

        OTOBÜS DURAĞINA DHKP-C FLAMA ASAN ZANLI DA İŞTE

        İBB'de iş başına yapan isimlerden Mustafa K. İstanbul Piyalepaşa İETT otobüs durağına "DHKP/C" ibareli flama asan isimlerden. 1997 Aralık ayında İstanbul/Okmeydanı bölgesinde kanunsuz gösteri yapılarak, yola molotof kokteyl atılıp, pankart asılması, 20 Mayıs 1998'de Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı ışıklardaki üst geçide "DHKP/C" ibareli bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa K., bunların yanında örgüte yönelik 23 Mayıs 1998'de yapılan operasyonlarda da gözaltına alındı.

        İBB'DE İŞE ALINAN FETÖ EV ABİSİ MUSA C.

        Mustafa K. da 24 Mayıs 2021 itibariyle İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret şirketinde (İSTAÇ) aktif olarak çalışan isimlerden.
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        FETÖ’nün mahrem abileri İBB’de
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB, PKK'lılardan sonra FETÖ'nün mahrem abilerini de işe aldı
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