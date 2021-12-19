İstanbul'da yine İETT faciası! Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri her gün arıza ve kaza haberleriyle gündeme geliyor.
İETT kazasının son adresi istanbul Ataşehir oldu. Freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi.
FRENİ BOŞALAN OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir yolcunun bulunduğu İETT otobüsünün sürücüsü İlyas Yavuz, peronlara girmek için yavaşlamak istedi. Fakat freni boşalan otobüs durmadı ve kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre boyunca ilerledi.
ÖNCE OTOMOBİLE SONRA DUVARA ÇARPTI
Caddeye giren İETT otobüsü önce park halindeki bir otomobile çarptı daha sonra Maliye Bakanlığı'na ait binanın bahçesinden içeri girdi.
Otobüs bina duvarına çarparak durabilirken şans eseri olayda yaralı ve can kaybı olmadı.