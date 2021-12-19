İstanbul'da yine İETT faciası! Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi

"ARABANIN FRENİ BOŞALDI"

İETT otobüsü sürücüsü İlyas Yavuz, "Arabanın freni boşaldı. Bir yolcu vardı. Bizde de yok, kimsede bir şey yok. Karşı rampanın oradan geliyordum. Peronlarımız da orası zaten. Perona girmek için yavaşlayayım dedim. Frene dokundum fren yok. İmdatı çekeyim dedim dokundum, imdat da yok. Kendiliğinden hızlandı.

Allah'tan yukarıdan araba falana gelmiyordu. Baktım araba durmayacak emniyete girmemek için solda duvarı gördüm. Kendimi de riske attım. Olursa bana bir şey olsun dedim, duvara girdik" dedi.