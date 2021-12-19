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    • 19.12.2021 17:31
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    • 19.12.2021 17:45
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    İstanbul'da yine İETT faciası! Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi

    İstanbul'da yaşanan İETT otobüsü arıza ve kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü kontrolden çıkarak önce park halindeki bir otomobile, ardından duvarına çarparak durabildi.

    Yine İETT yine kaza!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri her gün arıza ve kaza haberleriyle gündeme geliyor.

    İETT kazasının son adresi istanbul Ataşehir oldu. Freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi.

    FRENİ BOŞALAN OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
    Kaza, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir yolcunun bulunduğu İETT otobüsünün sürücüsü İlyas Yavuz, peronlara girmek için yavaşlamak istedi. Fakat freni boşalan otobüs durmadı ve kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre boyunca ilerledi.

    ÖNCE OTOMOBİLE SONRA DUVARA ÇARPTI
    Caddeye giren İETT otobüsü önce park halindeki bir otomobile çarptı daha sonra Maliye Bakanlığı'na ait binanın bahçesinden içeri girdi.

    Otobüs bina duvarına çarparak durabilirken şans eseri olayda yaralı ve can kaybı olmadı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi.

        "ARABANIN FRENİ BOŞALDI"
        İETT otobüsü sürücüsü İlyas Yavuz, "Arabanın freni boşaldı. Bir yolcu vardı. Bizde de yok, kimsede bir şey yok. Karşı rampanın oradan geliyordum. Peronlarımız da orası zaten. Perona girmek için yavaşlayayım dedim. Frene dokundum fren yok. İmdatı çekeyim dedim dokundum, imdat da yok. Kendiliğinden hızlandı.

        Allah'tan yukarıdan araba falana gelmiyordu. Baktım araba durmayacak emniyete girmemek için solda duvarı gördüm. Kendimi de riske attım. Olursa bana bir şey olsun dedim, duvara girdik" dedi.

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        Yine İETT yine kaza!
        Haberler Güncel İstanbul'da yine İETT faciası! Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi
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