CHP'deki adaylık krizinde bomba patladı! Ekrem İmamoğlu genel merkezi aradı: Kemal Bey'e gaz vermeyin!

Günlerdir ana gündemi ekonomi olarak görülen CHP'de perde arkasında devam eden cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi bir kez daha patlak verdi. Adaylık için üst üste açıklamalar yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son hamleleri konuşuluyor.
"KEMAL BEY'E GAZ VERİP DURMAYIN
Gelen son kulis bilgilerini köşesinden paylaşan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP genel başkan yardımcısını arayan İmamoğlu'nun, "Kemal Bey'e gaz verip durmayın. Seçilme şansı yok, Türkiye'ye kötülük yapıyorsunuz" diyor. CHP'deki gündemin TÜSİAD ve ekonomi olmadığını belirten Şahin, yazısında, "CHP'de asıl gündem Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu." diyerek yaşanan aday olma kavgasında yaşanan son gelişmeleri anlattı.
İşte Şahin'in yazısında satır başları;
Kılıçdaroğlu ne kadar bastırsa da Ekrem İmamoğlu'nu adaylıktan vazgeçiremiyor. Bırakın geri adım atmayı, İmamoğlu sürekli vites büyütüyor ve Kemal Bey'e şok üstüne şok yaşatıyor. Kulis bilgilerine geçmeden önce bir hatırlatma yapalım.
CHP, Kayseri'den önce Gaziantep'te belediye başkanlarını toplamıştı. Orada genel merkezin yönlendirmesiyle söz alan bir belediye başkanı "İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin sürekli Cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesi partiye zarar veriyor" dedi. Bu CHP Genel Merkezi'nin iki belediye başkanına verdiği "Adaylık düşüncesini aklınızdan çıkarın" mesajıydı.
İntikam soğuk yenilen bir yemektir. İmamoğlu rövanşı almak için Kayseri'deki toplantıyı beklemiş. Kayseri'de 20'nin üzerinde belediye başkanı sırayla söz alıp Kılıçdaroğlu'na "Ekrem Başkan bize çok yardımcı oluyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diyor. Öncesinde İmamoğlu ile görüşmüş olma ihtimalleri sizce nedir? Havadaki organize işler kokusu ta Ankara'dan duyulmuyor mu?
İmamoğlu'nun gövde gösterisi bununla sınırlı kalmıyor. Kayseri'den sonra soluğu Kırıkkale'de alıyor. İmamoğlu'nun kente geleceğini CHP Milletvekili Ahmet Önal duyuruyor partililere! İmamoğlu ve Önal'ın resimlerinin yan yana olduğu "İmamoğlu Kırıkkale'mizi ziyaret edecek" afişi genel merkezi karıştırıyor.